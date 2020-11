A la Une . [Jules Bénard] Coup de pouce à une jeune romancière (15 ans !) : "Our world" de Karen Govindinchetty

Par Jules Bénard - Publié le Samedi 21 Novembre 2020 à 17:01 | Lu 316 fois

Qui a dit que notre jeunesse ne savait plus écrire ?



On peut s’inscrire en faux contre cette assertion un peu rapide à la lecture du second roman de cette jeune écrivaine qui se prépare sans doute une belle route livresque.



Les éditeurs parisiens ne sont pas lobés : s’ils ont publié ce second opus, c’est que le premier a dû connaître plus qu’un succès d’estime. Et au fait, malgré son titre, il est en français. Et en très bon français, qui plus est.



Ce roman, très court (157 pages) est écrit par une jeune pour ses jeunes semblables. Qui plus est, il appartient au genre « héroïc fantasy » que tout le monde n’apprécie pas forcément.



Le genre obéit à des codes, des règles, un « façonnage » assez éloigné du roman dit « classique » Ce n’est pas non plus un polar ou un Delly, ce qui ne veut nullement dire qu’il n’a pas ses qualités à lui.



On admet généralement qu’il ne faut chercher aucune logique ni authenticité dans ce style : la liberté de la romancière est totale ; elle ne se prive pas d’en user ; elle construit « son » univers romanesque à l’intention de son monde de jeunes lecteurs qui s’y sentent à l’aise (plus que moi en tout cas). Ainsi, les anachronismes débarquent par paquets de cent mais c’est le plaisir qui compte.



Si l’action est violente, très violente, la romancière fait la part belle à des valeurs qui ne sont pas encore enterrées, courage, don de soi, abnégation, altruisme, amour, les bons d’un côté de la barrière, les méchants de l’autre…



Et puis, je relève une qualité essentielle à ces pages : elles sont très bien écrites. Pas un barbarisme, pas un sollécisme. Je ne sais si à cet âge j’étais capable d’en faire autant. Intransigeant en ma qualité d’ancien pédagogue et intraitable quant au non-respect de notre langue française, j’ai cherché la petite bête… sans la trouver. Phrases courtes, bien équilibrées, sans pédantisme oiseux. Si tous nos jeunes écrivaient comme ça, nos établissements scolaires n’occuperaient pas ce classement désastreux dans le palmarès mondial.



« Our world »

de Karen Govindinchetty

Editions Jets d’encre

En librairie, 16,50 euros



