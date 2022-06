Jules Bénard : ​Hommage à un cher ami

Le trèfle s’est définitivement refermé : avec le départ d’Alain Choby s’arrêtent les Jokarys



Alain Choby nous a quittés. Il allait vers ses 80 balais mais ce n’est pas la maladie qui l’a emporté. Le guitariste des Jokarys est mort de consomption, inconsolable de la disparition de sa compagne de toujours. Pour nous, les boutonneux des sixties, il reste un modèle. Un très grand.



Pour la plupart d’entre nous, du vieux lycée de la rue Jean-Chatel, Choby n’est pas lié à une image de guitariste yé-yé mais… à une mobylette. Plus précisément à la Florett Kreidler 90 CC dont il posséda le 1er modèle ici.



Nous n’étions pas jaloux ; nous l’enviions et l’admirions.



Peu après, moi, pâle adepte des Shadows, j’appris que ce « super-motard-Florett » était aussi « le » guitariste d’un de nos orchestres fétiches, les Jokarys.



Choby fut, avec Legras et Maingard, « le » Trio Jokary d’origine.



« Nous voulions être un orchestre yé-yé, me confia un jour André Legras, mais nous fûmes vite catalogués comme chanteurs folkloriques. Alors on a continué ».



L’histoire est comique…



Suite à un radio-crochet place de la Cathédrale, trois jeunes chanteurs, André Legras, Henri Maingard, Alain Choby, se voient proposer un séjour à Tananarive. Sur place, le responsable de la société De Commarmond leur propose d’enregistrer leurs chansons.



C’est ainsi qu’est né le tout premier 45-tours du « Trio Jokarys ».



Forts de ce succès, le « Trio Jokary », sollicité de partout, a dû incorporer en son sein d’autres musiciens de bal.



Le plus connu, le très grand Roger Ébrard. Puis vinrent s’incorporer au groupe Daniel Vabois, Max Dormeuil… Mais personne n’a oublié Choby.



Il admettait volontiers qu’il n’était pas un virtuose. C’est aussi mon cas. Ce pourquoi je me sens proche d’Alain Choby : on joue, on aime jouer, on n’est pas les meilleurs mais quelle importance ?



Lorsque les Jokarys voulaient un bon petit rock lors d’un bal-mariage, Alain Bastide était là.



Si Choby n’était pas très rapide, je l’ai imité pour son toucher de corde. Lorsqu’il tapait Slepwalk ou Spring is nearly here, nous ne rêvions que l’imiter.



Il avait un toucher. de corde inexprimable.



Lorsque l’orchestre des Jokarys acquit la toute première Fender Stratoscater de l’ile, nous étions à genoux devant Choby.



Alors, en ce jour minable, je te salue, Choby. Avec toi disparais un des grands témoins d’une époque bénie.



Salut l’artiste. Ni artrouve !