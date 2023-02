Jujitsu : une Saint-Pauloise en or

C’est un grand honneur pour la commune, véritable terre de championnes et de champions, car Célia continue de progresser au sein du prestigieux club de l’ADGQ JCM Saint-Paul (Association Dojo Guy QUINTIN-Judo Club Municipal). Bravo à Célia CENDIER et à toutes les équipes d’encadrants de son club formateur.Bravo aussi à ses copains et à ses copines de l’ADGQ JCM Saint-Paul ! La délégation saint-pauloise a également remporté de belles victoires à ce Championnat de France. Retrouvez ici l’article consacré à leurs exploits.En plus de devenir Championne de France 2023, Célia CENDIER s’envolera pour les championnats d’Europe dans quelques jours. Souhaitons lui de réussir à nouveau une excellente performance. Espérons que son avenir soit autant doré que lors des “France” organisées récemment à Chatellerault…