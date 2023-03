Jujitsu : un Saint-Paulois devient champion de France !

Antoine MARTRENCHAR a remporté la médaille d’or en moins de 62 kilos. Il devient ainsi champion de France. Quant à Corry PAYET, elle a décroché la troisième place chez les féminines en les moins de 52 kg, lui permettant de monter sur le podium avec une médaille de bronze.



Ces performances exceptionnelles leur permettent de se qualifier pour le Tournoi International de Paris, prévu les 22 et 23 avril 2023. Les supporters de l’ADGQ-JCM de Saint-Paul sont fiers de leurs performances et attendent avec impatience le prochain tournoi pour voir ces deux athlètes réaliser à nouveau de beaux résultats.



Saint-Paul, labellisée Ville active et sportive et Terre de Jeux 2024, présente ses félicitations au deux jujitsuka pour leur excellente performance !