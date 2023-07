A la Une .. Juin 2023 s'est classé au 3e rang des mois de juin les plus chauds

Le mois de juin 2023 à La Réunion a été marqué par des températures élevées, se classant au 3ème rang des mois de juin les plus chauds depuis 1968. Les précipitations ont été déficitaires, avec des régions particulièrement marquée.

La Réunion a connu un mois de juin exceptionnellement chaud, se classant au 3ème rang des mois de juin les plus chauds depuis 1968. Les températures moyennes ont affiché un écart positif de +1,0°C par rapport à la normale 1991-2020, se hissant ainsi au 3ème rang des mois de juin les plus chauds depuis 1968.



L'un des facteurs contribuant à la chaleur exceptionnelle du mois de juin 2023 a été la présence d'eaux de mer plus chaudes que d'habitude autour de La Réunion, comme aux mois d'avril et de mai. Bien que la seconde quinzaine ait connu un rafraîchissement sensible, en particulier la nuit, en raison des fronts froids, la température moyenne mensuelle du mois est restée au 3ème rang des plus chaudes pour un mois de juin.



À Gillot-Aéroport, la température moyenne maximale mensuelle a presque égalé le record de juin 2019, atteignant 27,3°C, tandis que la normale 1991-2020 est de 26,0°C. Ces températures sont comparables à celles d'un mois de mai normal.



Le mois a également été très sec



En ce qui concerne les précipitations, le mois de juin a été caractérisé par une pluviométrie déficitaire de 40%. Les régions des Hauts du Nord-Est, du Sud Sauvage et de Ste-Rose ont été les plus touchées par ces forts déficits. Bien que le Sud-Ouest ait également enregistré un déficit, il s'agit de quantités habituellement faibles. Dans d'autres régions, les valeurs sont légèrement déficitaires.



Les averses au cours du mois ont généralement été faibles dans les régions du Nord et de l'Est. Cependant, deux fronts froids ont apporté des pluies faibles à modérées du Sud-Ouest au Sud Sauvage.

Un événement pluvieux particulièrement notable s'est produit le 12 juin, lorsque des pluies diluviennes se sont abattues sur les premiers contreforts de St-Joseph à Petite-Ile. Durant cette période, on a enregistré 161 millimètres de pluie à St-Joseph en seulement deux heures, soit deux fois plus que la normale pour un mois de juin.



Pourtant, le froid a pointé le bout de son nez



Les gelées ont également fait leur apparition en juin. Les premières gelées blanches au sol de la saison ont été relevées à la Plaine des Cafres les nuits du 18 au 20 juin, suite à un front froid survenu le 17.



De plus, les premières gelées sous abri (à 1m50 au-dessus du sol) ont été observées à Plaine des Chicots le 26 juin, avec une température minimale record de -1,1°C pour un mois de juin, surpassant l'ancien record de -0,6°C établi le 22 juin 2022.



Ces variations de température témoignent d'un écart de +1,2°C pour les températures maximales et de +0,8°C pour les températures minimales par rapport à la normale 1991-2020.