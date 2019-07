A la Une . Juillet débute avec un temps relativement frais mais plutôt lumineux

2019 JUILLET 01 06h00 REUNION



Bonjour toutes et tous!



Globe Météosat de 6heures: le nouveau mois débute classiquement. Aucune perturbation près des Mascareignes, les hautes pressions dominent et les systèmes frontaux sont coincés loin au sud de chez nous pour le moment. A.BANKS



REMARQUES GENERALES:

1: quelques exemples de la fraîcheur marquée dans les hauts ce matin: Météo France relève 4.0° à Bourg Murât, 5.7° à la Nouvelle, 5.7° au volcan, 6.0° à Cilaos, 5.5° à Grand Coude, 7.4° à PFrance, 9.9° au Maïdo.

MétéoR Océan Indien relève 3.0° à 1790m(TBassins) et 4.8° à NDame/Paix.



2: -comme prévu la nuit a été calme et peu humide. En cette fin de nuit des paquets nuageux s'accrochent aux pentes Est du volcan et s'attardent sur le littoral vers Sainte Rose. Ils peuvent se frayer un chemin jusque Saint André voire Sainte Marie .

Les averses sont peu nombreuses. Elles sont plus probables sur les pentes du volcan et dans la région de Sainte Rose ou temporairement vers Saint Benoît.

Par ailleurs des éclaircies larges et durables prédominent en matinée sur la zone.



Ailleurs le soleil d'hiver austral brille sans obstacle et fait graduellement reculer la fraîcheur nocturne.



Cet après-midi la couverture nuageuse est modérée dans les hauts et se concentre davantage sur les pentes de l'Ouest et peut s'étirer jusqu'au littoral Nord-Ouest et Sud-Ouest.

On peut noter quelques averses isolées comme vers Colimaçons.

Les éclaircies résistent assez bien sur le littoral et sur les sommets.

La région de Saint Philippe/Sainte Rose et les pentes Est et Sud du volcan sont toujours exposées à des entrées nuageuses temporairement pluvieuses.



3: l'alizé reste soutenu . Il n'épargne que les plages de l'Ouest et la région allant de Saint Paul au Port qui sont abrités par le relief.

Sinon il est ressenti sur le reste de l'île mais les plus fortes rafales concernent les côtes Sud et Sud Ouest et Nord et Nord-Est avec des vitesses de 50/65km/h probables.

Les brises sur les plages de la Saline et de l'Hermitage peuvent s'accélérer temporairement en début d'après midi alors que quelques rafales de Nord-Est sont observées vers la Possession.



La haute mer est houleuse .

Température du lagon autour de 24.5°.



4: la nuit prochaine: le Sud sauvage, Sainte Rose et la région du volcan sont exposées à des averses passagères.

Sur une grande partie de l'île le ciel nocturne est étoilé et les températures sont rapidement fraîches ou très fraîches dans les hauts.



5: TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:



SAINT DENIS: Maximum de 25/26° Celsius



LE PORT : Maximum de 27° Celsius



SAINT GILLES: Maximum de 27/28° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 25/26° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 25° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 23° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 24° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 24/25° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 24/25° Celsius



VOLCAN: Maximum de 15° Celsius



MAIDO: Maximum de 15° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 16° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 18° Celsius



CILAOS: Maximum de 20° Celsius



SALAZIE: Maximum de 19° Celsius



Sur ce je vous souhaite un excellent début de semaine!



