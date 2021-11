A la Une .. Juillet 2022 : Un limiteur intelligent mettra fin aux excès de vitesse

Une réglementation européenne, officiellement adoptée mercredi 17 novembre, n'a sans doute pas fini de faire couler de l'encre. Elle prévoit qu'à partir du mois juillet 2022, les constructeurs auront pour obligation d'équiper leurs véhicules d’un système d’Adaptation Intelligente de la Vitesse (AIV) qui aura pour rôle de contrôler que le véhicule respecte la limitation de vitesse en vigueur. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 22 Novembre 2021 à 16:43

Le 17 novembre dernier, le parlement européen a voté une loi qui obligera les constructeurs, dès le mois de juillet 2022, à équiper tous leurs modèles d'un système de contrôle permanent de la vitesse. L'AIV, Adaptation Intelligente de la Vitesse, aura pour rôle de détecter la vitesse de la voie empruntée et, via une caméra intelligente, d'indiquer via un signal sonore au conducteur qu'il est en excès de vitesse.



Selon les premières indications de la loi, en cas de dépassement, un système combiné d’alertes visuelles et sonores entrera en action. Il sera complété d’un dispositif actif de réduction de la vitesse fonctionnant "en réduisant la puissance de propulsion et le couple de transmission du véhicule", explique le texte. Le système pourrait également rendre la pédale d'accélérateur plus dure, obligeant le conducteur à forcer pour maintenir la vitesse.



Toutefois, le conducteur aura la possibilité de désactiver le système mais uniquement avant le démarrage du véhicule.



La loi européenne sera applicable en deux temps. Les nouveaux modèles de voitures, utilitaires et poids lourds disponibles en Europe seront équipés d'office à partir de juillet 2022. À partir de juillet 2024, ce sont tous les véhicules sortant des chaînes qui devront disposer de l’AIV incluant les modèles commercialisés avant juillet 2022. En revanche, le législateur européen n’a, pour le moment, pas prévu d’obligation de montage a posteriori sur les modèles déjà immatriculés.



Regis Labrousse