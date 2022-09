A la Une . Jugée inutile par la CDC, la Délégation pour la visibilité outre-mer est fusionnée avec LADOM

Dans son rapport publié hier, la Cour des comptes a estimé que l’apport réel de la Délégation interministérielle pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer et la visibilité des outre-mer (Diecfomvi) ne justifiait pas son existence. Jean-François Carenco a donc annoncé qu’elle sera fusionnée avec LADOM. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 9 Septembre 2022 à 15:35





L’organisme de contrôle estime que pour "mieux assurer l’assistance aux étudiants ultramarins présents dans l'Hexagone en matière d’aide à la mobilité, au logement et aux stages en entreprises, ses attributions doivent être redistribuées entre les acteurs publics déjà investis dans ces missions et son existence remise en cause."



La CDC indique que le manque de stratégie, de continuité, de moyens et d’outils de la Diecfomvi ne lui permettait pas d’avoir un impact sur le public visé. Et pour cause, avec six emplois à temps plein et un budget de 103.000 euros en 2019, réduit à 55.000 euros en 2021, difficile pour la délégation d’assurer ses missions d’assistance aux étudiants ultramarins en matière d’aide à la mobilité, au logement et aux stages en entreprises.



Dans la foulée de cette publication, le ministre des Outre-mer a annoncé que la Diecfomvi allait être fusionnée avec l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM). "Il y a trois semaines que je me suis mis d'accord avec Gérald Darmanin pour que la Délégation, avec les personnels, soit supprimée et que le nouveau président de LADOM, une fois qu'il sera choisi, soit le délégué interministériel-président de Ladom", a précisé Jean-François Carenco à nos confrères de Outremers360



