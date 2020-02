Judikaël Mistrin et sa compagne condamnés pour escroquerie

Judikaël Mistrin et sa compagne Aurélie Pinto Rodrigues ont, hier, brillé par leur absence mais ont tout de même été condamnés par le tribunal correctionnel de St-Pierre. Le couple gérant d’un centre de formation et d’une chaine de salons de coiffure dont "Bô institut" s’est rendu coupable d’escroquerie, de banqueroute et de non délivrance de document ouvrant droit à l'assurance chômage de décembre 2013 à décembre 2016. Laissant salariés et associés sur le carreau à La Réunion , le couple a relancé leurs activités dans l’Ile Soeur et a même pris le parti de participer à un reportage sur M6 sur la "succes story d'une famille française expatriée à l'île Maurice". Là encore, il a laissé derrière lui des salaires impayés.Hier, la justice a ordonné leur inscription au fichier des personnes recherchées. Judikael Mistrin et Aurélie Pinto Rodrigues ont également été condamnés à 10 mois de prison avec sursis, 60 000 euros d’amende et à l’interdiction de gérer, d’exercer et former dans ce secteur d’activité, indique le Quotidien.