Joyeux Noël à tous les Zinfonautes !

Toute la rédaction de Zinfos974 vous souhaite un joyeux Noël, ainsi qu'à vos proches !



Un bon cari, des litchis, un morceau de pâté créole et son petit verre de liqueur ou anisette (à consommer avec modération, l’abus de l'alcool est dangereux pour la santé)…la nuit dernière. Un repas sans doute copieux et arrosé ne doit pas faire oublier que la fête de Noël est également synonyme de partage.



Pour les chrétiens, elle symbolise la naissance de Jésus, la célébration de la vie. Mais que l’on soit croyant ou non, c’est un moment de convivialité, d’échanges et de solidarité en famille, entre amis et tourné vers les personnes isolées.



Les journaux ne paraissent pas ce matin dans vos kiosques mais à Zinfos, une veille permanente est assurée même durant les fêtes. Nous profitons de l’occasion pour vous remercier de votre intérêt et de votre confiance.



Merci à tous les Zinfonautes et encore joyeuses fêtes !