La grande Une Joyeux Noël à tous !

Nous souhaitons un très Joyeux Noël à nos lecteurs et à tous les Réunionnais ! Par Soe Hitchon - Publié le Vendredi 25 Décembre 2020 à 01:12 | Lu 124 fois

Joyeux Noël à tous ! Comme chaque année, les journaux ne sortent pas le 25 décembre. Nous ne rédigeons donc pas de revue de presse mais c'est l'occasion de souhaiter un très joyeux Noël à tous et de vous remercier pour votre fidélité.



Que vos fêtes soient joyeuses malgré une année difficile, entourés de vos proches.





Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur