A la Une . Joyeux Noël !

Toute la rédaction de Zinfos974 souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël ! Par NP - Publié le Dimanche 25 Décembre 2022 à 08:50

En ce jour, les journaux locaux ne paraissent pas dans vos points de vente habituels mais nous restons mobilisés pour couvrir l’actualité.



L’occasion également pour nous de vous remercier pour la confiance et l’intérêt que vous portez à notre site depuis plus de 10 ans. Merci pour votre fidélité depuis des années !



Une pensée particulière pour les personnes seules ou malades en ce jour de fête ainsi qu'aux familles qui ont récemment perdu un proche.



Joyeux Noël !