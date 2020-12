En cette veille de Noël, une petite blagounette à l'intention de toute l'équipe de ZINFOS, que je remercie, pour m'avoir publié, des auteurs de billets toujours intéressants, des commentateurs . Et une pensée particulière pour ceux et celles qui seront seuls ce soir. Sans oublier non plus les SDF qui, hélas, seront seuls dans la rue cette nuit.



- Deux blondes décident d'économiser pour Noël, et de se rendre dans les bois pour trouver un sapin de Noël.



- Au bout de deux heures de recherches intensives, la première, terrassée, s'exclame :



- Bon, j'en ai marre. Le prochain qu'on voit, avec ou sans boules, on le prend .........



Joyeux Noël Zot Tout.