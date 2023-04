Courrier des lecteurs Joyeuses fêtes de Pâques aux juifs et aux chrétiens

Par Swami Advayānand - Publié le Vendredi 7 Avril 2023 à 12:09

Dans toutes les religions théistes, Dieu est immortel parce qu’il est au-delà des causes. Il est la cause sans cause et, en même temps, la première des causes ! Tout vient de Lui et tout retourne à Lui. Dans certaines religions comme l’hindouisme, Dieu a de multiples manifestations. Celles-ci sont les descentes du Divin parmi les hommes pour sauver l’humanité. C’est le principe d’avatāras qui dit que l’infini « descend », dans le sens de « se manifeste », dans le fini tout en gardant ses attributs absolus. Mais en même temps, cette vision reconnaît que nous sommes tous des avatāras partiels de cet Absolu car nous ne pouvons pas être séparés de Lui comme la goutte d’eau de mer ne peut se séparer de l’océan.



L’autre vision est celle de l’unicité. Dieu ne se manifeste qu’une fois dans un seul personnage. C’est le cas du christianisme qui proclame que Jésus est l’unique fils de Dieu. Comme il est né, il devra mourir. "La mort est certaine pour celui qui naît et la naissance est certaine pour celui qui meurt !" Gītā.II.27 Mais il y a une différence de taille entre nous, petits mortels, et des mahātmas (grandes âmes) comme Jésus. Il a fait l’expérience de la mort mais il en est revenu - tout comme le petit Nachiketas de la Katha Upanishad et bien d’autres mahāyogīs (grands yogis). Cette victoire sur la mort mène tout droit à l’élévation spirituelle, à l’Ascension.



Je profite de cette occasion pour souhaiter à toutes et à tous les Israélites et ainsi qu’à tous les Chrétiens de belles Fêtes de Pâques. Que cette célébration à la réunionnaise montre au monde entier qu’il est possible de vivre sur un caillou volcanique sans se déchirer.



A toutes et à tous, Joyeuses Pâques !