Jours de la Nuit : Près de 1000 personnes sensibilisées aux effets de la pollution lumineuse

L'heure est désormais au bilan. "Les Jours de la Nuit" (anciennement Nuits sans lumière) ont mobilisé cette année 51 partenaires : 20 communes, 9 services publics, 16 entreprises privées et 6 associations.



Trente événements ont été organisés et près de 1000 personnes ont été sensibilisées à l'impact négatif de la pollution lumineuse sur l'environnement, la faune (les pétrels notamment), la santé humaine mais aussi le porte-monnaie.



"Malgré tous ces efforts communs, les échouages de pétrels persistent", note le Parc alors que cette année, la Société d’Etudes Ornithologiques de La Réunion (SEOR) a comptabilisé 1500 échouages de pétrels en moins de trois semaines, des résultats plus élevés que les prévisions. En cause ? "Probablement la météo pluvieuse au mois d’avril qui a décuplé le halo lumineux des lumières non éteintes mais aussi le couvre-feu en début de nuit qui a empêché le sauvetage des jeunes pétrels sur plusieurs heures et donc augmenté le risque de prédation".



Néanmoins, l'opération a permis de réaliser des économies d’énergie conséquentes à l’échelle du territoire, est-il souligné. "Effectivement, d’après EDF, près de 28 000 points lumineux sont restés éteints en avril sur les 17 communes concernées. Ce sont près de 635 000 Wh qui ont pu être économisés sur cette période".