Communiqué Journées nationales de la Croix-Rouge française : Les bénévoles péi mobilisés pour collecter des dons

Du 3 au 11 juin 2023, les bénévoles de la Croix-Rouge française seront mobilisés dans les rues de la Réunion. Tirelire à la main, ils iront à la rencontre du public pour présenter les activités menées localement par l’association et feront appel à sa générosité. Objectif : collecter des dons

essentiels à la poursuite de leurs actions solidaires au niveau local.

Ce temps fort annuel est aussi l’occasion de mettre à l'honneur l'engagement des bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année pour soutenir les personnes les plus vulnérables et maintenir le lien social. Par N.P - Publié le Mardi 30 Mai 2023 à 12:26

Le communiqué :



Un contexte économique défavorable et des besoins en augmentation



Inflation sur les biens de consommation, hausse des tarifs de l’énergie… Le contexte économique actuel aggrave les inégalités sociales dans la société française, impacte de plein fouet les personnes les plus vulnérables et plonge de nouveaux foyers dans des situations de précarité.



La Croix-Rouge française joue un rôle essentiel en apportant une aide concrète aux personnes en situation de vulnérabilité mais les besoins ne cessent de croître sur l’ensemble du territoire.



La succession des crises, COVID, guerre en Ukraine, inflation ont entraîné dans leur sillage une partie de la population dans la précarité. Dans ses 760 centres de distribution et épiceries sociales, la CroixRouge française constate une augmentation de 22% du nombre de personnes accueillies et observe une augmentation en 2022 par rapport à 2021 de 19% des enfants de moins de 15 ans et plus de 27% de jeunes de 15 à 25 ans.



A cette situation alarmante viennent s’ajouter les difficultés rencontrées par ses centres de distribution à se fournir en denrées alimentaires en raison de l’augmentation des prix, la difficulté d’approvisionnement sur les marchés régionaux, la baisse des dons etc. Cette baisse des denrées alimentaires disponibles concerne notamment les produits frais comme la viande et le poisson ainsi que les laitages et les légumes.



La Croix-Rouge de la Réunion se mobilise aussi et proposera diverses actions dans différentes communes (voir programme en annexe).



Faire un don, c’est contribuer à la solidarité au niveau local !



Pour faire face à la situation sociale actuelle et assurer la poursuite des actions locales de solidarité, les milliers de bénévoles arpenteront les rues de France métropolitaine et d’outre-mer pour sensibiliser le public et collecter le maximum d’argent.



Ces dons serviront à soutenir les actions locales de solidarité en faveur des personnes fragilisées : aide alimentaire, aide vestimentaire, maraudes auprès des personnes sans-abris…



La Délégation Territoriale de la Croix-Rouge Réunion compte plus que jamais sur la mobilisation de tous pour continuer à mener à bien ses actions.



Chacun peut également donner de son temps pour ce grand rendez-vous, en venant aider la CroixRouge à collecter en devenant bénévole d’un jour. Il suffit pour cela de contacter la Croix-Rouge locale la plus proche de chez vous.



Comment se mobiliser pour soutenir les actions de la Croix-Rouge française ?



• Auprès des bénévoles rencontrés dans les rues partout en France métropolitaine et dans les territoires ultramarins, du 3 au 11 juin 2023.



• En ligne :



• Vous pouvez également, nous envoyer un chèque à l’adresse suivante : Délégation Territoriale de la Croix-Rouge de La Réunion 3 et 5 rue des Vavangues - Z.A Finette 97490 Sainte-Clotilde



• En achetant, dès le 25 avril, un carnet de timbres « prévenir et éduquer » illustré par l’apprentissage des gestes de premiers secours et l’intervention des secouristes bénévoles de la Croix-Rouge française lors des dispositifs prévisionnels de secours. Pour l’achat de ce carnet de timbres vendu 13,60€, 2€ seront reversés à la CroixRouge française.



Quelques équivalences de dons :

● 1€ c’est un repas,

● 4€ c’est un kit d’hygiène,

● 10€ c’est 30 couvertures de survie pour un poste de secours,

● 30€ c’est une consultation médicale, des médicaments et des soins infirmiers pour une personne sans couverture sociale,

