Revenir à la Rubrique LA REUNION POSITIVE Journées nationales d’action contre l’illettrisme





L’occasion pour les cases à lire de montrer les activités réalisées au quotidien avec les bénéficiaires dans ces structures de proximité.

Ainsi, durant cette semaine de mise en lumière sur les actions menées contre l’illettrisme, certaines cases à lire ont organisé des journées dédiées et des activités.



PROGRAMMATION

(du 7 au 13 septembre 2020)

Découvrez le programme des cases à lire de la semaine en



La thématique nationale de l’année 2020 est "Vous avez la parole". À ce titre, un recueil de témoignages a été réalisé.

Cliquez ici pour consulter le document





LES CASES À LIRE

C’EST QUOI ?



Des associations de quartier qui proposent des activités de loisir aux usagers ayant des difficultés à lire, écrire, compter… La Case à Lire permet aux bénéficiaires de regagner en confiance et en autonomie pour des activités du quotidien (faire un chèque, lire son courrier, comprendre une ordonnance…)



POURQUOI ?



Faire découvrir le plaisir de la lecture, de l’écriture ou découvrir le numérique au travers de son loisir favori, pratiqué gratuitement dans un endroit familier. L’approche pédagogique est souple, ludique et éloignée de toute approche scolaire. Les outils utilisés sont innovants, diversifiés, attractifs pour des adultes, privilégiant l’informatique et les outils multimédia.



POUR QUI ?



Ces activités s’adressent aux jeunes et aux adultes sortis du système scolaire, prioritairement les 18-35 ans. Les Cases à Lire sont réparties sur toute l’île.



COMMENT EN BÉNÉFICIER ?



Pour vous ou pour quelqu’un de votre entourage,

contactez le 0262 94 46 04 qui vous dirigera vers la case à lire la plus proche

Comme chaque année, les cases à lire de l’île, dispositif de la Région, ouvrent leurs portes au public à l’occasion des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme.L’occasion pour les cases à lire de montrer les activités réalisées au quotidien avec les bénéficiaires dans ces structures de proximité.Ainsi, durant cette semaine de mise en lumière sur les actions menées contre l’illettrisme, certaines cases à lire ont organisé des journées dédiées et des activités.(du 7 au 13 septembre 2020)Découvrez le programme des cases à lire de la semaine en cliquant ici La thématique nationale de l’année 2020 est "Vous avez la parole". À ce titre, un recueil de témoignages a été réalisé.Des associations de quartier qui proposent des activités de loisir aux usagers ayant des difficultés à lire, écrire, compter… La Case à Lire permet aux bénéficiaires de regagner en confiance et en autonomie pour des activités du quotidien (faire un chèque, lire son courrier, comprendre une ordonnance…)Faire découvrir le plaisir de la lecture, de l’écriture ou découvrir le numérique au travers de son loisir favori, pratiqué gratuitement dans un endroit familier. L’approche pédagogique est souple, ludique et éloignée de toute approche scolaire. Les outils utilisés sont innovants, diversifiés, attractifs pour des adultes, privilégiant l’informatique et les outils multimédia.Ces activités s’adressent aux jeunes et aux adultes sortis du système scolaire, prioritairement les 18-35 ans. Les Cases à Lire sont réparties sur toute l’île.Pour vous ou pour quelqu’un de votre entourage,contactez le 0262 94 46 04 qui vous dirigera vers la case à lire la plus proche





Dans la même rubrique : < > Plan de relance Outre-mer De la Corniche à la NRL