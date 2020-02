La grande Une Journées mondiales sans téléphone : Les Réunionnais sont-ils accros ? Depuis 2001, des journées mondiales sans téléphones invitent les usagers à une réflexion sur leur utilisation des mobiles, les 6,7 et 8 février. Cette année exceptionnellement, c’est toute la semaine du 3 au 9 février qui y est dédiée. Et à La Réunion, comme dans de nombreuses parties du monde, la plupart des habitants se voient mal être séparés de leur smartphone pendant 24 heures ou plus.

"Je suis obligé d’avoir toujours mon téléphone sur moi", nous confie Dimitri.

S’il aimerait pouvoir se prêter au jeu de la journée mondiale sans téléphone mobile, il reconnaît que ça lui est impossible :



"Je dois toujours être joignable par mes clients, et par ma famille au cas où si elle a un soucis. Mais je n’utilise pas du tout les réseaux sociaux sur mon mobile".





À l’opposé, Marie, elle, passe souvent des journées entières sans utiliser son portable : "Quand je me lève le matin, mon téléphone est en mode silencieux, et je l’oublie !" explique-t-elle avec un sourire.



Mais elle regrette de voir ses enfants passer autant de temps sur les écrans de leurs smartphones : "Ils oublient de regarder les choses naturelles de la vie, comme les oiseaux etc".

Manuela a pour habitude de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux : "peut-être que je pourrais relever le défi, mais c’est difficile !" nous confie la jeune femme.



"C’est possible" pour Akim, qui utilise son téléphone portable surtout pour le travail, "et pour dire à ma femme où je suis" , blague-t-il.



"C’est vrai que ça rend tout plus rapide : pour communiquer, envoyer des factures, etc. On économise aussi du papier puisqu’on n’imprime plus les documents !" .

André lui n’est pas un "addict" : "Oui, je pourrais me passer de mon téléphone pendant toute une journée".



Chez lui, le smartphone remplace l’ordinateur, alors il l’utilise également pour consulter internet en plus de téléphoner.

"J’apprécie de l’avoir, pour consulter internet, obtenir des informations, ou encore utiliser le GPS, mais je pense que je pourrais m’en penser pendant une journée", assure pour sa part Yannick.



Vous avez été 1300 internautes (972 "non" contre 323 "oui") à avoir participé à notre sondage lancé mercredi sur notre page Facebook. A la question de savoir si vous étiez prêt à ranger au placard votre smartphone le temps d'une journée, vous êtes 75% à assumer le fait que ce défi serait impossible à tenir... Charlotte Molina - Prisca Bigot Lu 376 fois