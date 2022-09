Revenir à la Rubrique SAINT PIERRE Journées européennes du patrimoine : Le programme de la ville de Saint-Pierre

C’est en réinterrogeant les pratiques, les enseignements tirés des traditions, la continuité des savoir - faire, que les acteurs du patrimoine (monuments historiques publics et privés, sites archéologiques, musées, services d’archives, détenteurs de pratiques reconnues comme patrimoine culturel immatériel...) préparent le patrimoine de demain pour un avenir plus durable.



C’est en poursuivant les objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 de l'ONU que, par exemple, les professionnels du patrimoine privilégient les restaurations qui tiennent compte des réemplois et des matériaux naturels, au plus près des exigences environnementales et que les monuments historiques impressionnent par leur résilience énergétique.



Le patrimoine contribue à la redynamisation et au développement économique et touristique des territoires ainsi qu’à la conservation des savoir -faire présents sur tout le territoire ; il constitue également une ressource d’emplois locaux non délocalisable. Autant d’enjeux qui seront mis en lumière par les Journées européennes du patrimoine 2022.



Dès le vendredi 16 septembre, le public scolaire pourra participer à l’opérati on « Levez les yeux ! » en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse. Les élèves découvriront ou redécouvriront le patrimoine de leur région pour en apprendre l’histoire et les spécificités, en s’éveillant à l’importance de s a protection et de sa valorisation.



La ville de Saint-Pierre, le ministère de la culture et leurs partenaires se mobilisent pour donner à chacune et chacun l’occasion de se retrouver, de partager, d’apprendre et de s’émerveiller ensemble.

VISITES GUIDEES OU LIBRES

SEUL OU AVEC UN GUIDE , CES VISITES TRADITIONNELS PERMETTENT DE DECOUVRIR UN PATRIMOINE RICHE ET DIVERSIFIE DE LA VILLE DE SAINT - PIERRE

LA MAISON ORRE, RESIDENCE DU PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES TAAF

Avec un guide conférencier ou un guide du BTS Tourisme de Saint-Charles

Visite libre et commentée des jardins de la résidence du préfet, administrateur supérieur des TAAF (Terres australes et antarctiques françaises). Parties visitables : jardins et longère. Les visites se font toutes les 1⁄2 heures par groupe de 20 personnes maximum.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h

Durée : environ 20 min.

RDV : Maison Orré au 50, rue Barquissau (Inscription sur place)

Renseignements au 0262 32 62 18 ou par mail à valorisation.patrimoine@saintpierre.re



CIRCUIT DES VILLAS CREOLES

Avec un guide conférencier agréé par le ministère de la culture

Visite guidée en ville entre les jardins de la maison Orré et la maison Vasseur

en passant par les maisons Adam de Villiers, Frappier de Montbenoit, Bassoul

et Motais de Narbonne. Au programme, découverte historique, lecture de façade

et caractéristiques de l’architecture des maisons créoles du 18 ème et du 19 ème siècle.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h et à 15h

Durée : environ 1h15

RDV : voir à la réservation. Disponible au public sourd pour certaines visites

Réservation obligatoire au 0262 32 62 18 ou par mail à valorisation.patrimoine@saintpierre.re (Places limitées)



RIVIERE D’ABORD OU LA NAISSANCE D’UN E VILLE

Visite guidée avec un guide conférencier agréé par le ministère de la culture

Au programme, un parcours depuis les rives de Terre Sainte jusqu’à l’hôtel de ville monument emblématique de la ville en passant par l’entrepôt de marine Kervéguen, siège des Terres australes et antarctiques françaises.

Dimanche 18 septembre à 10h et 15h

RDV : lors de la réservation

Réservation obligatoire au 0262 32 62 18 ou par mail à valorisation.patrimoine@saintpierre.re (Places limitées)



STREET ART A TRAVERS LES RUELLES DE TERRE SAINTE

Visite guidée avec un guide conférencier agréé par le ministère de la culture

L’a rt urbain expliqué dans les ruelles de Terre Sainte. Les fresques, les graphs, les dessins,

les pochoirs, les tags, les «gouzous» animent notre quotidien. Terre Sainte inspire les artistes locaux, nationaux et internationaux. Venez découvrir Terre Sainte au fil de l’art !

Samedi 17 septembre à 14h

RDV : Centre nautique de Terre Sainte

Réservation obligatoire au 0262 32 62 18 ou par mail à valorisation.patrimoine@saintpierre.re (Places limitées)



L’HÔTEL DE VILLE ET SON JARDIN

Visite guidée avec un guide conférencier agréé par le ministère de la culture

Une découverte historique, architecturale et botanique au milieu du jardin

de l’hôtel de ville de Saint -Pierre. Au programme, la Compagnie des Indes,

la statuaire du jardin, les arbres remarquables...

Dimanche 18 septembre à 10h (tout public) et 15h (avec langage des signes) RDV : Devant l’Hôtel de ville

Réservation obligatoire au 0262 32 62 18 ou par mail à valorisation.patrimoine@saintpierre.re (Places limitées)

LA MEDIATHEQUE BARQUISSAU ET LA MARCHE COUVERT

Visite guidée avec un guide conférencier agréé par le ministère de la culture

Deux édifices patrimoniaux du 18 ème et du 19 ème à Saint-Pierre.

Samedi 17 septembre à 10h et 15h

RDV : Entrée médiathèque rue des Bons Enfants Réservation obligatoire au 0262 32 62 18

ou par mail à valorisation.patrimoine@saintpierre.re (Places limitées)





VISITES GUIDEES DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES



BALADES GUIDEES A TERRE SAINTE

Avec un guide de l’association AFEMAR

La balade débutera à la Case Marine à Terre Sainte.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 9h30 et 14h30

Durée : environ 1h

RDV : Case marine au 26 rue Amiral Lacaze

Réservation obligatoire au 0262 01 13 84 ou au 0262 61 28 48 (Places limitées)



BALADE GUIDEE A PITON MONTVERT

Avec un guide de l’association OMDAR

«Un îlot de forêt dans un océan de cannes à sucre». Cet ancien cratère d’une superficie de 56 hectares en forme de croissant de lune est beaucoup plus récent que le piton

de la Fournaise en activité depuis plus d’un million d’années. L’aspect boisé du cône, isolé du paysage de cannes et d’urbanisation diffuse, constitue une élément paysager insolite. Samedi 17 septembre à 9h

Durée : environ 2h

RDV : Piton Montvert

Réservation obligatoire au 0262 32 62 18 ou par mail à valorisation.patrimoine@saintpierre.re (Places limitées)



LE VERGER DE MAHAVEL

Avec un guide des amis du verger de Mahavel

Le Verger de Mahavel est un verger pédagogique situé à la Ravine des Cabris qui développe une agriculture biologique, respectueuse de l'environnement, éduque à la nature, promeut une agriculture naturelle et diversifiée.

Samedi 17 septembre à 9h et à 15h et dimanche 18 septembre à 9h

RDV : Verger de Mahavel, chemin Marcel Hoarau, Ravine des Cabris

Réservation obligatoire au 0262 32 62 18 ou par mail à valorisation.patrimoine@saintpierre.re (Places limitées)



LES JARDINS PARTAGES DE L’OLIVIER

Avec un guide de l’association Jeunesse Cambrai

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 9h, 10h et 11h

RDV : Impasse des Embériques à Bois d’Olives

Réservation obligatoire au 0262 32 62 18

ou par mail à valorisation.patrimoine@saintpierre.re (Places limitées)

VISITES INSOLITES

L ES VISITES INSOLITES SONT DE VERITABLES VISITES CULTURELLES OFFRANT AU PUBLIC LA POSSIBILITE DE DECOUVRIR UN LIEU , SON HISTOIRE , SES RICHESSES , SON ACTUALITE D ' UNE MANIERE LUDIQUE OU " SURPRENANTE ".



« PRENEZ DE LA HAUTEUR » OU PIERREFONDS SURVOLE PAR UN DRONE

Par Saint-Pierre Patrimoine et Escapade Réunion

Les friches de l’usine sucrière de Pier refonds à découvrir sur le site grâce aux images d’un drone retransmis dans un casque VR (réalité virtuelle). Par groupe de 4, vous pourrez survoler l’usine tout en restant assis et en écoutant les commentaire s d’un guide conférenci er. Une façon immersive et originale de découvrir notre patrimoine. L’usine sucrière de Pierrefonds a été choisie par le loto du patrimoine de Stéphane Bern pour bénéficier d’un financement pour sa réhabilitation.

Dimanche 18 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h

RDV : Théâtre de Pierrefonds

Renseignements au 0262 32 62 18 ou par mail à valorisation.patrimoine@saintpierre.re (Places limitées)



« VISITES GUIDEES VIRTUELLES »

Par Saint-Pierre Patrimoine

5 spots à découvrir avec nos QR Code à flasher sur place. Des vidéos à découvrir individuellement ou dans le cadre d’un circuit en ville. La possibilité d'avoir les visites guidées virtuelles du port, de l'hôtel de ville, de la rivière d'Abord, de la maison Orré et du marché couvert.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

RDV : QR Codes sur tous les documents à votre disposition sur les différents sites. Renseignements au 0262 32 62 18 ou par mail à valorisation.patrimoine@saintpierre.re (Places limitées)



« SI TI WA MON PEYI » A TERRE SAINTE

Visite insolite par Balades Créatives

A ! Si lavé kri amwin Charles... Charles konm lo zénéral domi -sapo 1m93. Anfin sof, lé lèr pou mwin rakont azot koman bann zwazo Péyi-Mélanz la rézisté pou pa kos èk Péyi-Déor. Mé sa zistwar sa. Ma rakont mon vré zistwar, vomié. Zistwar in gran vwayaz dopi mon kartié trou bébèt Brafizi, ziska in swadizan zizit Péyi-Déor, in désèrtin Bimidom-Dobré lo rod fé rèv amwin. Biyé alé san rotour.

Na sitèlman zafèr zot la pa di, zordi i fo mi di ! I tonm byin, nou sort s antié Ravnal, l’arbre du voyageur...

Ecriture, compositions mélodies : Sully Andoche - Création musique : Baptiste Clément Interprétation : David Erudel, Benjamin Clément, Baptiste Clément

Dimanche 18 septembre à 16h

RDV : Parking du centre nautique de Terre Sainte

Renseignements au 0262 32 62 18 ou par mail à valorisation.patrimoine@saintpierre.re (Places limitées)

CONFERENCES « JARDINS PARTAGES, LE JARDIN CREOLE URBAIN »

Par Isabelle Joly-Hoarau, écrivaine, conteuse et ethnobotaniste,

auteure de « l’a rt du jardin créole »

Le jardin créole ne cesse d'évoluer, s'adaptant aux bouleversements de notre société.

Après avoir charmé les visiteurs le long des petites routes, par leurs couleurs et leur foisonnement, il s'installe en ville, devient urbain, fleurissant de nouveau dans le cadre de jardins partagés où chacun a tout loisir de le réinventer en piochant dans les traditions, en proposant une nouvelle vision du jardin... Invitation au voyage dans le jardin créole urbain.

Vendredi 16 septembre à 18h

RDV : Salle Lislet Geoffroy à la médiathèque Barquissau

Renseignements au 0262 32 62 18 ou par mail à valorisation.patrimoine@saintpierre.re (Accès libre mais places limitées)



«250 EME ANNIVERSAIRE DE LA DECOUVERTE DES ARCHIPELS CROZET ET KERGUELEN »

Par Laëtitia Thérond , chargée du patrimoine historique des TAAF

Mme Thérond retracera l’histoire des archipels Crozet et Kerguelen depuis leur découverte, en lien avec l’exposition « Voyage en terres australes, Crozet et Kerguelen : 1772-2022 » présentée à la médiathèque de Saint- Pierre jusqu’au 29 septembre.

Samedi 17 septembre à 10h et à 15h

RDV : Salle Lislet Geoffroy de la médiathèque de Saint-Pierre, rue du Collège Arthur Renseignements au 0262 32 62 82

Dimanche 18 septembre à 10h

RDV : Maison Orré au 50, rue Barquisseau Renseignements au 0262 32 62 18

EXPOSITIONS « GRANDS-BOIS D’HIER A AUJOURD’HUI »

Par OPUS GALERIE

Exposition de photographies du milieu du 20ème siècle de Grands-Bois

dans la nouvelle galerie d’art située près de la cheminée de l’u sine de Grands-Bois Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre de 10h à 18h

RDV : Galerie OPUS à Grands-Bois (près de la cheminée de l’usine) Renseignements au 0692 82 11 08



« SAINT-PIERRE DES ANNEES 1950-1960 »

Par Saint-Pierre Patrimoine, pôle du Service culturel de la ville de Saint-Pierre

Une exposition produite grâce à des collectionneurs privées de Saint-Pierre et d'ailleurs.

Ces vieilles photos en couleur, c’est la nostalgie du temps « lontan », une vie pas si facile

pour beaucoup d’entre no us mais pleine de bons souvenirs.

Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h RDV : Jardins de la Maison Orré

Renseignements au 0262 32 62 18 ou par mail à valorisation.patrimoine@saintpierre.re



« TERRE SAINTE, TERRE DE PECHEURS »

Par l’association AFEMAR et Saint-Pierre patrimoine, pôle du service culturel de la ville de Saint-Pierre

Voilà l'endroit idéal pour comprendre l'âme de Saint- Pierre et démarrer vos visites au cœur historique de la ville. Une histoire du port, du quartier de Terre Sainte et de ses pêcheurs.

Vendredi 16 septembre (scolaire)

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 17h

RDV : La case Marine, 26 rue Amiral Lacaze

Renseignements au 0262 01 13 84 ou au 0262 61 28 48



« TERRE SAINTE LONTAN »

Par l’as sociation AFEMAR

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 17h RDV : La case Marine, 26 rue Amiral Lacaze Renseignements au 0262 01 13 84 ou au 0262 61 28 48



«CONSTRUIRE AVEC LE CLIMAT »

Par le CAUE

A travers un dialogue entre voisins, M. Brèdes, M. Zourit et Mme Coco, l'exposition

« Construire avec le climat » donne des solutions simples et concrètes aux personnes qui désirent avoir une maison confortable, saine et économe en énergie. Comment choisir l'orientation idéale ? Comment bien penser l'enveloppe de la maison ? Comment bénéficier d'un confort thermique naturel? Où mettre des ouvertures ? Comment les protéger ? Pourquoi végétaliser les abords ? Quels matériaux utiliser ? Quelles énergies renouvelables disponibles ?Cette exposition, agrémentée de croquis, de dessins et de photos répond à toutes ces questions.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h

RDV : Villa Aubry, centre de ressources Pierre Macquart

Renseignements 0262 32 62 18 ou par mail à valorisation.patrimoine@saintpierre.re



«VOYAGE EN TERRES AUSTRALES, CROZET ET KERGUELEN : 1772-2022 »

Par les TAAF (Terres australes et antarctiques françaises)

Cette exposition en 16 panneaux présentée à la médiathèque

du 5 au 29 septembre retrace la découverte des archipels Crozet et Kerguelen à travers le temps, jusqu’à nos jours.

Samedi 17 septembre de 10h à 18h

RDV : Médiathèque Raphael Barquissau, rue du Collège Arthur Renseignements au 0262 32 62 82

ANIMATIONS FRISE HISTORIQUE DE SAINT-PIERRE A COLORIER

Saint-Pierre Patrimoine, pôle du service culturel de la ville de Saint-Pierre,

en association avec Babook, a préparé pour vous cette frise historique

de Saint-Pierre. Les enfants et les parents pourront apprendre tout en s'amusant. Feutres et crayons de couleurs fournis sur place !

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h

RDV : Maison Orré au 50, rue Barquissau

Renseignements au 0262 32 62 18 ou par mail à valorisation.patrimoine@saintpierre.re (Places limitées)



RENCONTRES LITTERAIRES ET DEDICACES

Jocelyne LE BLEIS , autrice de "Des fenêtres sur l'océan" retraçant l'histoire du chemin de fer

à la Réunion et plus particulièrement celle des Piémontais venus percer les tunnels, ainsi que la vie lontan et "Un pont sur l'océan" , suite du premier, nous plongeant dans les premières années du 20 e siècle avec le cyclone de 1904 et l'amorce d'un syndicat ouvrier en 1902.

Mady WOLFF , autrice d'albums jeunesse, édités chez Kélérilé. "La clé enchantée" , album illustré et audio retraçant l'histoire du séga à Bourbon et "Le petit caillou de Groker et Mascaryne" , conte merveilleux sur la naissance de l'île.

Philippe COMBARD, représentant la revue Riveneuve, éditeur indépendant, qui a publié l'ouvrage d'Albert Jauze "Vivre à l'île Bourbon au 18e siècle" . Cet ouvrage offre un panorama des habitants dans leur diversité et leur vie quotidienne.

Samedi 17 septembre à partir de 9h à 12h et de 14h à 17h

RDV : Maison Orré au 50, rue Barquisseau

Renseignements au 0262 32 62 18 ou par mail à valorisation.patrimoine@saintpierre.re



JEU DE PISTE SAINT-PIERRE PATRIMOINE

Jeu de piste élaboré par Saint-Pierre Patrimoine et notre partenaire,

le magazine de jeunesse Babook. Conçu pour un parcours en ville en famille.

Carte remise sur place ou téléchargeable sur QR code remis sur place.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 12h et de 14h à 16h

RDV : Maison Orré au 50, rue Barquissau

Renseignements au 0262 32 62 18 ou par mail à valorisation.patrimoine@saintpierre.re (Places limitées)



DEGUSTATION DE CAFE BOURBON ROND

Avec l’association « Kafé Lontan » et Alandre Dijoux

Démonstration de torréfaction péi et dégustation pour les cent premiers visiteurs. Samedi 17 septembre de 9h à 12h et de 14h à 16h

RDV : Maison Orré au 50, rue Barquissau

Renseignements au 0262 32 62 18 ou par mail à valorisation.patrimoine@saintpierre.re (Places limitées)

WORLD CLEANUP DAY

Avec l’association AFEMAR (Association des Femmes de Marins Pêcheurs) et la ville de Saint -Pierre

La propreté est l'affaire de tous ! C'est pourquoi ce samedi 17 septembre, habitants, associations et riverains sont invités à se mobiliser pour une opération de grand nettoyage. La Ville accompagne cet événement en fournissant des gants et des sacs aux participants mais aussi en prenant en charge la collecte des déchets ramassés.

Le World CleanUp Day est un mouvement de citoyens sans frontière qui unit le public,

les entreprises, les écoles, les collectivités et les associations du monde entier autour

d'une action positive et festive en ramassant des déchets qui polluent au quotidien

notre environnement, qu'il soit urbain ou non. Pour rappel, une grande partie des mégots jetés dans la rue ont de fortes chances de finir... dans l'océan.

Les participants pourront démarrer leur journée avec un riz sofé. Vien bat karé à la Case Marine Terre-Sainte mange un bon riz sofé avec saucisse pété ! La tradition créole oté !

Au programme, « riz sofé » à partir de 8h30

et animation musicale traditionnelle de 8h30 à 9h30

9h30 : ramassage des déchets sur le si te de la rivière d’Abord

et du front de mer de Terre Sainte

Samedi 17 septembre à partir de 8h30

RDV : Case marine, 26 rue Amiral Lacaze à Terre Sainte Renseignements au 0262 01 13 84 ou au 0262 61 28 48



CONTES TRADITIONNELS ET SPECTACLES

« Rakontér » Par Sergio Grondin

Sergio Grondin est “rakontér”, ou conteur, suivant l’hémisphère. Il raconte les vies, les gens de son pays, l’île de la Réunion. Figure incontournable du renouveau du conte réunionnais, Sergio Grondin est né en 1976, à l’île de la R éunion, plus précisément à Saint-joseph sur les hauteurs de Parc à moutons. Une case bois-sous-tôle posée au bord du rempart, un père coupeur de canne, une « manman » qui le berce aux vieilles «romans», certains écriraient qu’il s’agit là d’une enfance cr éole, ceux- là n’auraient pas tort.

Dimanche18 septembre à 11h et 15h

RDV : Maison Orré au 50, rue Barquissau

Renseignements au 0262 32 62 18 ou par mail à valorisation.patrimoine@saintpierre.re



« L’histoire lé drôle » Par Eric Lauret de la Compagnie Karabolaz inspiré de « Y Prétan »

Journées européennes du Patrimoine ! Comme vous n’aurez pas le temps de tout voir, je vous propose de faire un petit tour express des richesses, des génies et des trésors extraordinaires que compte la Réunion. À grands renfo rts d’anecdotes historiques, traversons l’île en long, en large et à travers les époques. Des premiers hommes tout nus aux champions de pelote; des poètes blancs po les noirs aux petits hommes verts- blancs, vous verrez que l’Histoire ça peut être marrant. Enfin...y prétan !

Samedi 17 septembre à partir de 18h

RDV : Salle Lislet Geoffroy, médiathèque Raphael Barquissau Renseignements au 0262 32 62 82 (médiathèque Barquissau)

ANIMATIONS QUARTIER DE TERRE SAINTE « NOUT KARTIE, NOUT PATRIMOINE », ANIMATIONS FRONT DE MER DE TERRE SAINTE

Dimanche 18 septembre de 9h à 18h

RDV : kiosque des pêcheurs à Terre-Sainte (rue Amiral Lacaze) Renseignements : contrat de Ville de Terre-Sainte 0262 32 60 32 / 0693 21 80 14

Programme

A partir de 9h00 Inauguration

Présentation des associations

A partir de 09h30 / Démarrage des ateliers (en journée)

Visites guidées de Terre-Sainte à 9h00 et à 13h30

Réservation avec l’association « Chance, Nature et Loisirs » 0692 00 84 16

Atelier création de rosace

Jeux lontan (kadok, darion , karom)

Exposition et fabrication de tambour

Exposition de broderie et de tricot

Initiation et démonstration au tressage feuille de coco

Dégustation et découvertes de mets d’antan (bonbon lontan)

Exposition d’objet lontan, tressage de feuille de va coa, exposition de création à partir de vacoa (sac, kayamb, ..)

Kabar marron

A partir 13h30 : Reprise des ateliers 14h00 : Danses traditionnelles

14h30 : Départ du cortège du mariage lontan de la mairie annexe pour une arrivée sur le site des kiosques pêcheurs à 15h00

15h00 : Cérémonie fictive d’un mariage lontan

15h30 : Ambiance festive avec l’orchestre en cuivre suivi d’un bal lontan et dégustation de pièce-montée.

Plateau artistique

Les Jamos

Christel

Pael GIGAN Gadiembé Maloya

ANIMATIONS QUARTIER DE GRANDS-BOIS EXPOSITION OBJET LONTAN

Visite guidée de la salle d’e xposition (objets lontan),

Dimanche 18 septembre de 9h à 12h

RDV : Salle d’ exposition à l’a ncienne usine de Grands-Bois Accès libre - Renseignements au 0262 32 60 20



JOURNEE D’ANIMATIONS AUX CAL BANONS DE LA CAFRINE A GRANDS-BOIS

La Maison des Associations de Grands-Bois en collaboration avec les associations de Grands-Bois

Samedi 17 septembre de 9h à 21h

9H00 : Ouverture du site

9H15 : Inauguration

10h00 : Danse quadrille

10h20 : Percussions tradition

10h30 : Risofé - Ambiance maloya

10H45 : Scène de Vie – Dégustation et atelier culinaire espace jardin et rougail pistache grillées 13h30 : Atelier culinaire mets lontan, spectacle théâtrale « Fifine et Paul » ,

visite guidées du site, son histoire et cheminée la Cafrine

14h30 à 21h00 : Plateau artistique avec « Movais zerb », « tifa », « Kervelli », « Pmc », « Tmatt » et « Morgane » 16h00 : Dégustation mets et jus lontan

16h30 : Prestation séga de « Rachel Natchan »

18h00 : Fin salle verte

RDV : Calbanons de la Cafrine (rue Émilien Apalama)

Renseignements complémentaires ou réservations

Contacter le 0262 32 60 20 (secretariat)

ou 0692 74 91 98 Mr Souprayenmestry Giovanni

Dimanche 18 septembre de 8h à 17h

08H00 : Ouverture du site, visite libre musée Calbanon

08H45 : Départ de la course Patrimoine 10km « ti pas, ti pas n’a arrivé » 09H00 : Visite guidées du site et de son histoire

10H00 : Riz Sofé et jus lontan

10H15 : Ambiance Maloya avec « Flambola »

10h45 : Atelier culinaire

13h00 : Animation associative avec le groupe « Ticaillou »

14h30 : Dégustation mets Lontan

14h45 : Bal 3 ème Jeunesse avec le groupe « Sud Variété »

17h00 : Fin des festivités

RDV : Calbanons de la Cafrine (rue Émilien Apalama) Renseignements complémentaires ou réservations

Contacter le 0262 32 60 20 (secretariat)

ou 0692 74 91 98 Mr Souprayenmestry Giovanni





