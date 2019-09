Communiqué Journées européennes du patrimoine: Des animations gratuites dans les musées régionaux A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, l'entrée et les animations sont gratuites à la Cité du Volcan, au Musée Stella Matutina et au MADOI (Maison Rouge à St Louis et La Villa à St Denis). Expositions, ateliers, concerts, danse, démonstrations... Découvrez le programme :

La 36ème édition des Journées européennes du patrimoine se tient les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019. A cette occasion, l’entrée et les animations sont gratuites dans 4 de nos établissements : à la Cité du Volcan, au Musée Stella Matutina et au MADOI (Maison Rouge à St Louis et La Villa à St Denis). Cette nouvelle édition des JEP a pour thème Arts et divertissements.



CITÉ DU VOLCAN

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h30 à 17h

VISITE ET ANIMATIONS GRATUITES (hors Cinéma 4D)



SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE DE 09H30 À 17H00

> Découverte des plantes aromatiques et médicinales, dégustation de tisanes, sirops, gelées et atelier de confection d’un marque-page herbier (sur inscription)

> Expo/vente de plantes endémiques et atelier création de macramé

> Découverte des roches et cristaux

> Démonstrations et échanges avec les artistes de la galerie

> Atelier bijoux

> Animation maloya

> Atelier créatif à partir de 4 ans

> Visites guidées et quiz avec l’artiste Nathalie Gyatso et son expo Jeu de Dames

> Snack TROPICOFFEE

> EN PARTENARIAT AVEC : VIT@L E-THE, TI KAZE BIENVENUE, PITON DES Z’ARTS, Corinne TAYLLAMIN, ASSOCIATION RACINES OCEAN INDIEN,

> A LA BOUTIQUE : Remise de 10 % à partir de 50€ d’achat. Dédicaces avec Alain Baltz. Stand vanille avec Garden Island.



DIMANCHE 22 SEPTEMBRE À 15H30

> CONCERT GRATUIT DE KAFMARON (Fusion Maloya) Kafmaron, nous invite à un voyage au coeur de La Réunion. La langue créole résonne à travers les percussions traditionnelles, accompagnées d’une batterie. Le tout soutenu par les cordes d’un piano étreignant et des riffs de guitare voguant de ballades acoustiques aux cadences électriques.



MUSÉE Stella Matutina

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h30 à 17h30

VISITE ET ANIMATIONS GRATUITES (hors Cinéma 4D)



SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE DE 09H30 À 17H30

> Visite du parcours muséographique, centré sur l’ancienne usine à sucre et les Hommes qui la font vivre.... un parcours dans l’histoire croisée du sucre et de l’île Bourbon mettant en lumière les particularités culturelles et économiques.

> Expo temporaire Tschiéga ségas : Musiques et danse de l’océan Indien. Partitions anciennes, enregistrements inédits, photographies, disques vinyles, vidéos et instruments vous accompagnent à la découverte de l’histoire fascinante des ségas de l’océan Indien, de leurs origines à nos jours.

> 10h30 et 15h00 : Performances slamées dans le musée avec l’Association Slam La Kour

> 11h00 et 16h00 : Concerts acoustiques (percu, piano, voix) avec Marthe Lebon et Paël Gigan

> 10h00 et 14h00 : Ateliers autour de l’apprentissage du séga lontan et initiation aux percussions pour les 4-8 ans. Avec l’association EL VINEDO. Sur réservation : stella.reservations@museesreunion.re



SAMEDI 21 SEPTEMBRE DE 14H00 À 17H30

> Séance de dédicace de l’illustrateur Moniri M’Baé à la boutique du musée. Livres sonores de l’auteur en vente sur place.



MADOI

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

VISITE GRATUITE



DOMAINE DE MAISON ROUGE - SAINT-LOUIS

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE DE 09H00 À 17H00

> Visite guidée du domaine caféier de Maison Rouge (45 min). Groupe limité à 25 personnes. Réservation possible par téléphone (0262 91 24 30) et sur place le jour même, dans la limite des places disponibles. Horaires des visites : 10H / 11H / 15H / 16H.

> Visite libre et gratuite de la nouvelle exposition Regards croisés sur le XIXème siècle.

L’EXPO : La toute nouvelle exposition du Musée des Arts Décoratifs de l’Océan Indien offre aux visiteurs des Journées Européennes du Patrimoine un cortège de mobiliers exceptionnels, d’oeuvres d’arts et un magnifique cabinet de dessin. Empreintes de créateurs du XIXème siècle, amoureux des arts, de l’esthétique, du raffinement et d’exotisme...



DIMANCHE 22 SEPTEMBRE DE 14H00 À 16H00

> SPECTACLE DE LA CIE DANSES EN L’R AU MADOI.

Pour ces Journées Européennes du Patrimoine 2019, l’association Danses en L’R offrira un spectacle Jeune public intitulé « A.G.M. Amitié Génétiquement Modifiée ». Il s‘agit d’une fable dansée qui aborde et sensibilise sur les thématiques des déchets plastiques et des mauvaises habitudes alimentaires. Cette pièce ludique et sensible pour le 3 -12 ans raconte l’histoire d’une amitié entre une frite industrielle et une tortue. À la suite de la représentation, des ateliers d’initiation à la danse contemporaine et des ateliers de sensibilisation sur l’environnement seront proposés.



A LA VILLA - SAINT-DENIS

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE DE 09H00 À 17H00

> Visite libre et gratuite de l’exposition Rencontrer l’autre ? XVIe – XVIIIe siècle.

L’EXPO : À travers une sélection de 150 objets, cette exposition propose un panorama d’artéfacts issus de toutes les régions du globe et de ces civilisations, effleurées plus que connues, pour exprimer la diversité de la création sous toutes ses formes. N.P Lu 154 fois





Dans la même rubrique : < > Incendie aux Makes : La mère célibataire et ses trois enfants relogés Enclos du volcan: Le sentier Kapor rouvert au public