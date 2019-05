Journées européennes de l'obésité: Une sélection de livres pour décrypter cette maladie

L’obésité est un fléau…Chaque année, il existe des journées européennes de l’obésité (en mai) ou encore la journée mondiale de la grossophobie, qui se tient en décembre. Qu’importe les mots, pourquoi les kilos deviennent une catastrophe, une épreuve, une mésaventure ? Pour tenter de comprendre et trouver les réponses, ouvrez des livres, confidents éternels des âmes.



Quelques personnes confrontées aux kilos se sont racontées à travers des ouvrages sélectionnés ci-dessous :



"Je ne sais pas si je regrette le chocolat"

"Je sais que je suis capable de tuer pour du chocolat : le chocolat était derrière la vitrine"

"Le chocolat avec si bonne mine"

"Le chocolat m'a dit "coucou" et moi ça me rend fou"

"Le chocolat se reposait en paix"

"Le chocolat, le chocolat, oui mais..."

"Le chocolat était tellement mimi J'ai cassé la vitre et je l'ai englouti"



Quelques mots de Susie Morgenstern dans "Confessions d’une grosse patate". Au cours de son enfance et de son adolescence, l’auteur était confrontée à ses kilos et son obésité est un véritable tourment. Dans son livre elle raconte ses troubles alimentaires, le regard des autres, ses régimes ou encore les interdits dont elle a dû faire face. En grandissant, elle fait des compromis et l’apprentissage de l’ironie va lui permettre de vivre avec son éternel envie de manger. Un témoignage intègre et impressionnant. Un ouvrage rédigé pour les adolescents.



Confession d’une grosse patate : Susie Morgenstern - Editions de la Martinière. 144 pages.



Le public le connait : Guy Carlier. Parolier de chansons, chroniqueur de radio, de télévision, il a publié une bonne douzaine d’ouvrages dans un humour dévastateur… Et quand il parle de la réalité c’est pour raconter combien ses kilos l’ont malmené tout au long de son existence jusqu’au jour où il rencontre le nutritionniste Jean Michel Cohen. Ce dernier va l’aider à perdre 125 kilos (il pesait 250 !).



"J'ai tué définitivement le monstre en moi, qui réclamait sans cesse de la nourriture, le jour où j'ai compris qu'avant de dire je t'aime aux autres, je devais d'abord apprendre à m'aimer. Et même si le combat fut long au point que je suis passé sans m'en rendre compte de 'gros' à 'vieux', je ne me suis jamais senti aussi heureux".



Moins 125 : amour monstre : Guy Carlier et Jean Michel Cohen- Editions du Cherche Midi : 224 pages.



Quant à Lynda Dion (rien n’a voir avec Céline) elle raconte e à sa façon son aventure au pays des kilos. A partir de huit dessins, elle commente d’une manière touchante sa relation problématique avec son corps. L’auteure canadienne se livre sous forme de journal son rapport à son physique : entre bouffe, sexe, alcool, la triple emprise va l’emmener au bord du précipice… Plus qu’un témoignage d’une femme grosse, une réflexion sur une logique marchande réduisant les corps à des produits plus ou moins cotés à la Bourse de la beauté…



"La grosse blesse le regard elle doit éviter d’être vue se faire discrète / quand on a des bourrelets on ne fait pas exprès pour les montrer ma mère m’a bien élevée je ne porte jamais de vêtements trop serrés je choisis des gilets ou des blouses amples des pantalons à taille élastique je m’assure toujours quand je suis assise que le tissu n’est pas pris dans un de mes plis sans quoi je tire dessus pour avoir l’air de flotter / le plus simple ce serait de ne pas avoir de corps d’être un pur esprit un cerveau une tête pleine."



Grosse – Lynda Dion – Editions Hamac – 218 pages.