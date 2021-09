Communiqué Journées du patrimoine : un jeu de piste familial sur la piraterie ouvert à tous

​À l’occasion des prochaines Journées du patrimoine, l'association "Compagnon de Je" réinvente les visites guidées traditionnelles et propose un jeu de piste familial et gratuit dans Saint-Pierre. Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 à 16:09

Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, l'association Compagnon de Je, vous offre les accès à son nouveau jeu de piste grandeur nature où petits et grands vivront une expérience unique et ludique en plein cœur de ville. Muni de votre portable pour ce parcours en semi-numérique, vous partez à la découverte du monde de la piraterie et découvrez les lieux insolites de Saint-Pierre.



En partant à la trace des pirates, depuis l'Office du Tourisme, vous explorez durant 1h à 1h30 les berges de la Rivière d'Abord ainsi que le Port de Saint-Pierre jusqu'à sa jetée. Ce jeu n'a pas de limite d'âge et est gratuit pendant les journées du patrimoine. Les enfants peuvent y participer sous la vigilance d’un adulte. Un jeu concours est proposé à la fin du parcours pour tous les joueurs qui terminent le parcours.



Cette action est portée par l’association Compagnon de JE dont la raison d’être est de favoriser le bien-être et le bien vivre ensemble. Grâce au jeu (jeu de piste, chasse aux trésors, escape game, jeux de société...) et aux outils de développement personnel (communication bienveillante, méditation...), l'association C2J agit en plaçant l'individu au cœur de ses actions et de ses activités.