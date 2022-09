A la Une . Journées du patrimoine : suivez le guide,...le préfet Jérôme Filippini

Le préfet Jérôme Filippini accompagnait hier les visiteurs impatients de découvrir un lieu chargé d’histoire où tant de grandes décisions ont été prises : l'hôtel de préfecture. Par RL - Publié le Dimanche 18 Septembre 2022 à 10:29





"Les Journées du patrimoine c'est pour nos concitoyens l'occasion de s'approprier d'abord des bâtiments, des lieux qui sont ceux de la République française, c'est-à-dire aussi les leurs. Tout Français, toute Fançaise doit pouvoir avoir accès à un moment ou à un autre à ces bâtiments publics qui font partie de leur histoire personnelle et de leur mémoire", invite-t-il la population à se rendre dans un ou plusieurs lieux patrimoniaux parmi les plus de deux cent ouverts au public durant ce week end



Depuis sa récente prise de fonction le 23 août, Jérôme Filippini a déjà pu prendre la mesure du poids de l’histoire de l’hôtel de préfecture.



"Ce cadre est extraordinaire, il l’est pour des raisons d’abord naturelles parce qu’il est presque posé sur la mer comme un navire et sur une mer qui ressemble à de la haute mer donc ça c’est le caractère particulier de cette préfecture. Il y a un président de la République, Jacques Chirac, qui a dit que c’est la plus belle préfecture de France. Et honnêtement, comme préfet, je ne peux pas le démentir, pour moi c’est la plus belle préfecture de France ! Elle a aussi une histoire qui est une histoire compliquée, progressive de La Réunion. L’histoire du peuplement, une histoire coloniale pendant longtemps qu’il faut analyser avec un esprit critique mais aussi l’histoire d’une construction démocratique, celle de la départementalisation. C’est tout ça qui vit ici, il y a tellement de Réunionnais, de Réunionnaises, qui sont venus ici construire l’histoire de La Réunion et c’est cela que je trouve formidable", admire-t-il.



L’hôtel de préfecture dans son intégralité est inscrit aux Monuments historiques depuis 2006 alors que ses façades et sa toiture l’avaient été en 1970. Il s’agit tout simplement du plus ancien édifice classé de l’île, au même titre que la Chapelle pointue.