Journées du Patrimoine: Une 35e édition sous le signe de "l'art et du partage"

Evénement national, La Réunion aussi accueille cette année encore les Journées européennes du Patrimoine dès ce samedi. Il s'agit de la 35e édition et elle sera placée sous le thème de "l'art et du partage".Pour l'occasion près de 300 manifestations seront organisées tout au long de ce weekend des 15 et 16 septembre 2018. Toutes ces animations sont à retrouver sur plus de 111 sites de l'île, ce qui est légèrement plus que l'an passé.C'est donc le moment de partir à la (re)découverte de musées, expositions ou autres monuments qui font la richesse et l'Histoire de La Réunion.