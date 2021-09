Culture Journées du Patrimoine : Découvrez le programme des Musées Régionaux

La 38e édition des Journées Européennes du Patrimoine se tient ce week-end, samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, sur le thème du "Patrimoine pour tous". À cette occasion, la Réunion des Musées Régionaux propose des visites et animations gratuites organisées au Musée Stella Matutina, à la Cité du Volcan, au MADOI - Domaine de Maison Rouge et à La Villa (annexe du MADOI à Saint-Denis). Par NP - Publié le Lundi 13 Septembre 2021 à 10:37

Le programme :



MUSÉE STELLA MATUTINA



PENDANT LES 2 JOURS :

❖ Visite libre de l’exposition permanente du musée : Des Hommes et du Sucre.

❖ Visite libre de l’exposition Résonances, Le Louvre à La Réunion : Travailleuses, travailleurs ! Représentations des mondes agricoles.

❖ Exposition de photographies et d’objets sur la Réunion Lontan



SAMEDI 18 SEPTEMBRE :

❖ 11h00-12h00 : Performance sonore de Vincent Corvec pour STELLARIUM.

❖ 11h00-14h00 : Rencontre avec les artistes Julie Hauer (peintre) et Marie Lanfroy (photographe) de l’exposition STELLARIUM.

❖ 14h30 : Conférence sur les oeuvres du Louvre, par Yves Michel Bernard sur le thème : Dessiner l’architecture agricole aux XVIIIème et XIXème siècles.



DIMANCHE 19 SEPTEMBRE :

❖ 15h00 : Prestation des élèves de l’Association LEKOL MISIK TRAD.



------------





CITÉ DU VOLCAN



PENDANT LES 2 JOURS :

❖ Visite libre de la Cité du Volcan

❖ Atelier cristallisation (dès 10 ans).

❖ Ateliers créatifs (dès 4 ans) : création de masques avec des graines pays + herbiers de fleurs pays séchées.

❖ Jeux lontan : jeu de la roue, course en sac, moc en tôle, petits chevaux, tir à la corde...

❖ Galerie artistique : ateliers, live painting et échanges avec les artistes

❖ A la boutique : dégustations de café Bourbon Pointu et de produits du terroir

❖ Exposition dans les jardins : Cent masques pour les Hauts, réalisée par les élèves de 4 écoles de La Réunion

❖ En supplément : Cinéma 4D à 2€/pers.



SAMEDI 18 SEPTEMBRE :

❖ A 15h00 : Conférence Être artiste aujourd’hui, par Sandrine Langlade.



DIMANCHE 19 SEPTEMBRE :

❖ A 15h00 : Spectacle Kabar’Marmay : Bal séga-maloya pour les enfants et les parents.





------------



MADOI - DOMAINE DE MAISON ROUGE - SAINT-LOUIS



PENDANT LES 2 JOURS :

❖ A 10H00 et 15H00 : Visite guidée de l’exposition Regards croisés sur le XIXe siècle

❖ Visite guidée de la caféière et du Domaine de Maison Rouge.





------------





LA VILLA - ANNEXE DU MADOI - 49 rue de Paris, Saint-Denis



PENDANT LES 2 JOURS :

❖ Ateliers de restauration du cannage et de mobilier

❖ Découverte de l’exposition Résonances, Le Louvre à La Réunion : De l’utile à l’agréable - l’art de vivre au XVIIIe siècle

❖ A 10h00 et à 15h00 : Visite guidée de l’exposition.

❖ Rencontre avec Tatiana Patchama, artiste scénographe de l’exposition Résonances, Le Louvre à La Réunion.





------------



À NOTER : le pass sanitaire à partir de 18 ans et le port du masque à partir de 11 ans sont obligatoires pour participer aux Journées européennes du Patrimoine.



Programme à retrouver également sur notre site ❖ Visite libre de l’exposition permanente du musée :❖ Visite libre de l’exposition Résonances, Le Louvre à La Réunion :❖ Exposition de photographies et d’objets sur la Réunion Lontan❖ 11h00-12h00 : Performance sonore de Vincent Corvec pour❖ 11h00-14h00 : Rencontre avec les artistes Julie Hauer (peintre) et Marie Lanfroy (photographe) de l’exposition❖ 14h30 : Conférence sur les oeuvres du Louvre, par Yves Michel Bernard sur le thème :❖ 15h00 : Prestation des élèves de l’Association LEKOL MISIK TRAD.------------❖ Visite libre de la Cité du Volcan❖ Atelier cristallisation (dès 10 ans).❖ Ateliers créatifs (dès 4 ans) : création de masques avec des graines pays + herbiers de fleurs pays séchées.❖ Jeux lontan : jeu de la roue, course en sac, moc en tôle, petits chevaux, tir à la corde...❖ Galerie artistique : ateliers, live painting et échanges avec les artistes❖ A la boutique : dégustations de café Bourbon Pointu et de produits du terroir❖ Exposition dans les jardins :, réalisée par les élèves de 4 écoles de La Réunion❖ En supplément : Cinéma 4D à 2€/pers.❖ A 15h00 : Conférence, par Sandrine Langlade.❖ A 15h00 : Spectacle: Bal séga-maloya pour les enfants et les parents.------------❖ A 10H00 et 15H00 : Visite guidée de l’exposition❖ Visite guidée de la caféière et du Domaine de Maison Rouge.------------❖ Ateliers de restauration du cannage et de mobilier❖ Découverte de l’exposition❖ A 10h00 et à 15h00 : Visite guidée de l’exposition.❖ Rencontre avec Tatiana Patchama, artiste scénographe de l’exposition------------le pass sanitaire à partir de 18 ans et le port du masque à partir de 11 ans sont obligatoires pour participer aux Journées européennes du Patrimoine.Programme à retrouver également sur notre site www.museesreunion.fr





Publicité Publicité