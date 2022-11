Communiqué Journées des familles les samedi 19 et dimanche 20 novembre

​La culture et le sport sont de formidables instruments d’émancipation individuelle et collective. L’expression culturelle, la pratique sportive favorisent l’inclusion, la construction de repères et encouragent la participation citoyenne de tous. Par NP - Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 à 19:37

C’est dans cette perspective, que le Département, pilote de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, a proposé en 2021, un temps d’échange et de partage autour du "Droit à la culture et au sport" aux enfants de l’Aide Sociale à l’Enfance à l’occasion de "La journée internationale des droits de l’Enfant".



Fort du succès de cette rencontre, la Collectivité renouvelle cette année l’évènement en deux journées de découvertes culturelles destinées à toutes les familles de La Réunion. Au programme : visites de musées, spectacles, ateliers culinaires, séances de cinéma...



Riches et variées, les animations se tiendront du samedi 19 au dimanche 20 novembre sur l’ensemble des micro-régions et des 24 communes du territoire pour permettre l’accès de tous à la culture.



5.000 places ont été ouvertes sur réservation aux publics sociaux le temps de ces deux journées gratuites. Pour prolonger l’exploration culturelle, un mini-guide sera remis à tous les participants à l’issue de leur première visite.



La liste des sites participants aux journées culturelles des familles est accessible à partir du QR Code joint.

Consultez le programme :