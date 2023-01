Communiqué Journées Portes Ouvertes 2023 du CREPS de La Réunion

Le Vendredi 17 Février de 9h à 17h sur le Site de Saint-Denis, et le Samedi 18 Février de 9h à 12h sur le Site de Saint-Paul, le CREPS de La Réunion présente son offre de formations professionnelles 2023. Par N.P - Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 à 10:31

Accessibles dès 18 ans, ces formations de la filère sport et la filère animation débouchent sur des diplômes professionnels (BPJEPS niveau 4, DEJEPS niveau 5 et DESJEPS niveau 6, c’est-à-dire équivalent BAC à BAC+3). Ils permettent d’exercer des professions spécifiques :



- Entraineur/coach sportif

- Educateur sportif

- Préparateur physique

- Moniteur de plongée

- Maître-nageur sauveteur, etc.



Différents modes de financement sont possibles selon le statut parmi :

- Apprenti

- Demandeur d’emploi

- Salarié en reconversion

- Sportif de haut niveau



Au programme



Pour échanger en profondeur sur les métiers visés, les équipes du CREPS proposent des temps de partage. Tout au long de la journée, les intéréssés pourront discuter avec les formateurs pour échanger et poser leurs questions.



Certificats complémentaires et formations courtes



Seront également présentés les Certificats Complémentaires (CC), formations proposées aux titulaires de BPJEPS/DEJEPS qui souhaitent compléter leurs compétences. Exemple avec le CC AISPH (Certificat Complémentaire Accompagnement et Inclusion des personnes en situation de handicap) ouvert aux éducateurs sportifs souhaitant travailler avec ce public : handicap moteur, sensoriel et ou déficient mental, autiste, etc. D’autres formations courtes, comme les formations aux premiers secours, ou les recyclages de différents diplômes seront présentés.



Référence de la formation et de l’emploi sur l’île de La Réunion



Le CREPS n’est pas uniquement centre sportif de haut niveau. C’est aussi un centre de formation aux métiers du sport et de l’animation sur l’île. Chaque année, ce sont près de 720 stagiaires des métiers qui deviennent immédiatement acteurs de leur formation et du métier visé puisque dès les premières semaines, ils gagnent en compétences grâce à l’alternance dans une structure professionnelle. 85% des diplômés trouvent un emploi à la sortie de leur formation.