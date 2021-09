Dans le cadre des Journées Nationales de lutte contre l’illettrisme, 10 membres en situation d'illettrisme de l'association ACCASE (association de quartier qui met en œuvre notamment les Casalire sur le quartier de la Source) ont été conviés à la BIAL pour participer à un atelier de sensibilisation à la gestion de son budget proposé en partenariat avec la cellule Educfi de l'IEDOM. Cet atelier, labellisé par l'Agence Nationale de Lutte Contre L'Illettrisme apprend à l’usager à mieux gérer son argent et son budget et éviter les arnaques.

Il a été donné ce matin en visio conférence en raison de la situation sanitaire.



Le groupe était constitué de 6 apprenants et 2 animateurs. Après cette découverte de ce matin, l’objectif désormais est l’appropriation des outils. Pour cela, les participants seront invités à se rendre régulièrement à la bibliothèque pour mettre en pratique la théorie à travers le jeu « mesquestionsdargent » et les videos de la chaîne youtube « mesquestionsdargent ».