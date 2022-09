Journées Internationales de la non-violence : les conférences démarrent

Dans la salle du Conseil Municipal, ce mercredi 28 septembre à 19h, a démarré la première conférence des Journées Internationales de la non-violence.Portée par l’ ARRCC, cette première conférence proposée dans le cadre des Journées Internationales de la non-violence s’est déroulée en présence des élu(e)s de la ville, Suzelle BOUCHER, Jacqueline CARPIN et Alexis POÏNIN COULIN et du professeur Naral Ganesh RAO, écrivain en philosophie et yoga. Venu d’Inde, il a animé une conférence baptisée : « AHIMSA, la non-violence de Patanjali Yoga Sutra ».D’autres conférences sont programmées le jeudi 29 et vendredi 30 septembre. L’entrée est libre et gratuite dans la salle du Conseil Municipal de la Ville de Saint-Paul.