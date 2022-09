Journées Interco’s Outre-Mer, pour des territoires dynamiques et solidaires

Aujourd’hui se terminent, à Chalons sur Saône, les journées d’échanges, d’études et de réflexions de l’association IntercoDom que préside Maurice GIRONCEL.

Déchets et Eau ont été les principaux sujets abordés. Se pose, aussi, de façon incontournable dans nos territoires insulaires, excepté la Guyane, la question stratégique du foncier et de sa maîtrise. Venant des quatre coins de l’outre-mer français, les participants ont pu échanger sur leurs pratiques respectives en ces domaines et visiter les infrastructures environnantes.

En effet, entre visites de terrain et séminaires dans les salons du Colysée, l’emploi du temps des congressistes est chargé depuis trois jours. Chacun repartira aujourd’hui plus riche d’idées, de pistes de solutions, d’exemples. L’Outre-mer est confronté à un double constat.

Globalement différent de la France continentale, il est composé, lui-même, de régions différentes avec des urgences spécifiques. Le partage entre nous permet de construire cette unité de réflexion et d’influencer les décisions nationales en notre faveur quand cela est nécessaire.