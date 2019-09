Les Musées Régionaux

Pour cette 36ème édition des Journées européennes du patrimoine, ce samedi 21 et dimanche 22 septembre, l’entrée et les animations sont gratuites à la Cité du Volcan, au Musée Stella Matutina et au MADOI (Maison Rouge à St Louis et La Villa à St Denis).La manifestation est également l’occasion d’ouvrir au public la grande exposition du Pôle Régional des Musiques Actuelles, « Tschiéga ségas : Musiques et danse de l’océan Indien », à voir gratuitement au Musée Stella Matutina du 21 septembre au 22 mars 2020.