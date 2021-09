Journées Européennes du Patrimoine : Visitez le four à chaux de Saint-Leu (gratuit !)

Le four à chaux Pierre Méralikan, inscrit Monument Historique en 1996 et vestige de notre patrimoine local, vous ouvre ses portes !



Découvrez le site, les origines de ses activités de l’époque, son histoire, …



► Créneaux des visites guidées : 9h | 10h | 11h (le matin) et 13h | 14h | 15h (l’après-midi)



Vous aurez le plaisir de rencontrer également à cette occasion, Christian Kichenapanaïdou avec ses objets lontan en exposition. Cette animation est comme tout au long de l’année au four à chaux, accessible à tous et gratuite.