Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Journées Européennes du Patrimoine (JEP) : Prendre le train de l’histoire de La Réunion

Ce n’est pas un moment, mais des moments forts que vous proposent les équipements culturels du Département de La Réunion. Un coup d’envoi des Journées Européennes du Patrimoine qui sera donné ce vendredi aux Archives Départementales avec le vernissage d’une exposition consacrée au Ti Train. Un voyage qui se poursuivra ensuite ce week-end au Musée Léon Dierx, au Muséum d’Histoire Naturelle, à L’Iconothèque Historique de l’Océan Indien, à la Bibliothèque Départementale, au Musée Historique de Villèle en passant par le Lazaret de la Grande Chaloupe mais aussi un peu plus à l’ouest à Mascarin, Jardin Botanique et au Musée du Sel. Les différents responsables des équipements ainsi que la Vice-présidente en charge de la culture, Béatrice Sigismeau étaient présents à l’auditorium des Archives pour présenter la riche programmation de ces 39ème JEP qui ont pour thème national cette année « Patrimoine durable ». Un événement pour le Conseil Départemental après une crise sanitaire sans précédent.

Pour Béatrice Sigismeau, « Connaître notre patrimoine, c’est connaître une partie de notre histoire. Il est donc important pour nous d’aller à la rencontre de la population réunionnaise, à travers une politique culturelle résolument ancrée dans le partage et la proximité. Ces Journées Européennes du Patrimoine constituent à ce titre un moment fort de notre calendrier culturel, auxquelles nous participons bien volontiers pour valoriser la richesse de notre histoire et de notre patrimoine. »



+ VOIR LE PROGRAMME



Archives Départementales de La Réunion Ce sera l’un des temps forts de ces JEP, le vernissage de l’exposition « Titrain lontan : l’aventure ferroviaire de La Réunion » ce vendredi 16 septembre. Une véritable immersion grâce à la technologie de la 3D, les visiteurs pourront voir les noms des ponts, des gares et les haltes qui composaient l’itinéraire du titrain. Plusieurs vidéos mises en scène par Lionel Lauret permettront aux voyageurs de revivre un trajet qui les mènera de Saint-Benoit à Saint-Pierre. Ils pourront ainsi admirer les paysages d’époque. Une réalisation signée de l’artiste Lionnel Lauret avec une mise en musique de Laurent Pantaléon. Plusieurs partenaires ont participé à l’élaboration de cette exposition comme la Direction des Affaires Culturelles, l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) ou encore l’Association Titrain.

Musée Léon Dierx C’est la présentation de l’ouvrage « Musée Léon Dierx-Ile de La Réunion », qui marquera la manifestation du côté du Musée Léon Dierx. Un ouvrage qui réunit l’histoire du musée, de ses collections et des chef-d'œuvres qui sont exposés en permanence dans les salles dont l’auteur n’est autre que le directeur du musée, Bernard Leveneur. Outre les visites guidées en français, en créole et sur demande en anglais, plusieurs ateliers de calligraphie coréenne, origami et de sérigraphie sont proposés au public.

Artothèque Et si vous pouviez emprunter une œuvre d’art de chez vous et ce en un clic, c’est ce que vous propose l’Artothèque grâce à son site qui sera mis en ligne ce samedi à l’occasion des JEP. www.artotheque.re Grâce à cet outil, les internautes découvriront les missions de l’artothèque avec notamment le prêt d’œuvre aux particuliers.

L’Artothèque qui propose une conférence sur l’ « histoire de la photographie » et un café de l’arto avec Jacques Kuyten dont l’exposition « Cristallines » est à voir actuellement.

IHOI L’Iconothèque Historique de l’Océan Indien s’invite à la Villa Déramond-Barre pour cette édition des JEP. L’occasion de remettre les prix du concours de photographies « Monuments de beauté de l’Océan Indien » qui a vu le collège Bouéni de Mayotte remporté le 1er prix. L’occasion également de découvrir à travers un livret numérique la restitution du jumelage entre le collège de Bourbon à La Réunion et le lycée Gustave Eiffel du Mozambique. Un premier jumelage sur le thème de « Patrimoine et Architecture » pour une ouverture vers l’indiaocéanie qui donne naissance à un ouvrage numérique, « Regards croisés Saint-Denis – Maputo. Découvre ma ville. Discobre a minha cidade ».

Bibliothèque Départementale Un plongeon dans la poésie à travers le regard d’un artiste Jack Beng Thi. « Libris, poèmes à l’infini ». Une exposition qui rassemble un corpus de plus d’une centaine de textes d’auteurs cruciaux. De Rumi à Baudelaire en passant par Rabindranath Tagore ou encore Pablo Neruda, le voyage nous renvoie aussi à une quinzaine d’auteurs de l’océan Indien. A noter que la BDR propose des ateliers comme celui de la reliure « je crée mon carnet de poésie ».

Muséum d’Histoire Naturelle Rencontre avec des auteurs pour un mini salon du livre nature en partenariat avec les éditions Orphie. Plusieurs séances de dédicaces sont proposées. Au programme également des conférences « Objectif 1000, les milieux profonds de La Réunion » ou encore « le Jardin créole, Croyances et symboles ». Avec Yabalex, découvrez les oiseaux de La Réunion avec des vidéos. Vous pourrez aussi tester vos connaissances avec un quizz et vivre une expérience inédite en vous glissant dans le camouflage pour voir comme un photographe animalier.

Lazaret de la Grande Chaloupe Site d’accueil des premiers engagés, le Lazaret de la Grande Chaloupe propose une exposition « Archéologies des Migrations » en collaboration avec le Service Régional de l’Archéologie (DAC Réunion) et de l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives). A découvrir, un film des jeunes du RSMA de La Réunion réalisé par le CNJOI (Canal Numérique Jeunesse Océan Indien). Comment ces jeunes en pertes de repères peuvent-ils se reconstruire en allant à la découverte de leurs racines ? Une question complexe mais essentielle pour pouvoir avancer et trouver sa place.

Musée Historique de Villèle L’archéologie s’invite aussi au Musée de Villèle à travers l’exposition temporaire Archéocapsule : « Archéologie de l’esclavage colonial ». Un atelier ludique de fouilles archéologiques pour les jeunes publics sera proposé par des archéologues de la DAC Réunion. Une visite des ruines de l’ancienne usine sucrière permettra de mieux comprendre l’activité sucrière de l’époque. Des JEP qui donnent l’occasion de découvrir les différentes espèces qui composent la riche végétation du musée avec des visites botaniques.

Musée du Sel Blanc comme la couleur du sel mais « Blanc » comme l’exposition de la restitution de la résidence d’artiste de Masami Yamazaki. Outre les œuvres de l’artiste, c’est un voyage dans les différentes salines de l’océan Indien que propose le musée du sel à travers son exposition « Sel, Sira Shingo, les salines de l’océan Indien ».

Pour les plus petits, plusieurs ateliers dont celui de tressage de vacoa. Des balades en charrette ou encore des visites au cœur des salines sont également au programme.

Mascarin, Jardin Botanique Pénétrer dans le Jardin Botanique constitue déjà un voyage en soi. Mais le programme des JEP enrichit encore plus la visite de ce jardin exceptionnel. Parmi les propositions, une conférence, in kozman et des animations culinaires autour du thème « le peuple des brèdes » avec les chefs Christian Virassamy-Macé et Romain Durand. A voir aussi, un spectacle-défilé de personnages de la famille de Chateauvieux ou de la cour du domaine pour un récit théâtralisé dans le jardin.







Dans la même rubrique : < > Ce samedi 17 septembre 2022, la déchèterie éphémère et le Trokali vous attendent à Vue Belle ! Académie des Dalons : Mettre en place un projet de vie