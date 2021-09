Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Journées Européennes du Patrimoine 2021





La 38ème édition des Journées Européennes du Patrimoine se tient le week-end prochain, les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, sur le thème du « Patrimoine pour tous » !

Toutes les informations sur la programmation sur : Programme des Journées Européennes du Patrimoine de la Région Réunion dans les Musées Régionaux.Toutes les informations sur la programmation sur : www.museesreunion.fr Entrée et animations gratuites

Visite libre de l’exposition permanente du musée : Des Hommes et du Sucre.

Visite libre de l’exposition Résonances, Le Louvre à La Réunion : Travailleuses, travailleurs ! Représentations des mondes agricoles.

Exposition de photographies et d’objets sur la Réunion Lontan

SAMEDI 18 SEPTEMBRE :

11h00-12h00 : Performance sonore de Vincent Corvec pour STELLARIUM.

11h00-14h00 : Rencontre avec les artistes Julie Hauer (peintre) et Marie Lanfroy (photographe) de l’exposition STELLARIUM.

14h30 : Conférence sur les oeuvres du Louvre, par Yves Michel Bernard sur le thème : Dessiner l’architecture agricole aux XVIIIème et XIXème siècles.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE :

Visite libre de la Cité du Volcan

Atelier cristallisation (dès 10 ans).

Ateliers créatifs (dès 4 ans) : création de masques avec des graines pays + herbiers de fleurs pays séchées.

Jeux lontan : jeu de la roue, course en sac, moc en tôle, petits chevaux, tir à la corde...

Galerie artistique : ateliers, live painting et échanges avec les artistes

A la boutique : dégustations de café Bourbon Pointu et de produits du terroir

Exposition dans les jardins : Cent masques pour les Hauts, réalisée par les élèves de 4 écoles de La Réunion

En supplément : Cinéma 4D à 2€/pers.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE :

A 15h00 : Conférence Être artiste aujourd’hui, par Sandrine Langlade.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE :

A 10H00 et 15H00 : Visite guidée de l’exposition Regards croisés sur le XIXe siècle

Ateliers de restauration du cannage et de mobilier

Découverte de l’exposition Résonances, Le Louvre à La Réunion : De l’utile à l’agréable - l’art de vivre au XVIIIe siècle

A 10h00 et à 15h00 : Visite guidée de l’exposition.

Ateliers de restauration du cannage et de mobilier

Découverte de l'exposition Résonances, Le Louvre à La Réunion : De l'utile à l'agréable - l'art de vivre au XVIIIe siècle

A 10h00 et à 15h00 : Visite guidée de l'exposition.

Rencontre avec Tatiana Patchama, artiste scénographe de l'exposition Résonances, Le Louvre à La Réunion. LA VILLA - ANNEXE DU MADOI - 49 rue de Paris, Saint-Denis PENDANT LES 2 JOURS :Ateliers de restauration du cannage et de mobilierDécouverte de l'exposition Résonances, Le Louvre à La Réunion : De l'utile à l'agréable - l'art de vivre au XVIIIe siècleA 10h00 et à 15h00 : Visite guidée de l'exposition.Rencontre avec Tatiana Patchama, artiste scénographe de l'exposition Résonances, Le Louvre à La Réunion.





