Journées Européennes du Patrimoine | Découvrez Le Port insolite

Rencontrez l’artiste !

Rendez-vous au Hangar D2 où Gorg One vous expliquera son travail et vous proposera une visite guidée de sa nouvelle exposition « Morceaux de cétacés ».





Déjeuner pique-nique sous les banians

Ces visites sont suivies de la rencontre avec l’artiste Fred Boulon, plus connu sous le pseudo de Gorg One . Ces belles fresques colorées sur les façades d’immeubles à La Réunion, c’est son œuvre !Découvrez également La Friche et le travail des artistes présents.Dans cet espace agréable, le repas sera préparé par l’association des chômeurs et des sans-domicile fixe du Port.Au menu : rougail morue ou rougail saucisses poulet gros piments + eau + desserts péi + caféVoilà deux belles sorties programmées au choix (8h-14h et 11h-17h), pour le plus grand plaisir des yeux et des papilles ! Réservez vite votre place !