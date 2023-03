Journées Européennes des Métiers d’Arts

Marché Artisanal De Saint-Leu JEMA 2023 JEMA 2023 Z-Link Instruments Z-Link Instruments Z-Link Instruments Z-Link Instruments Atelier Opalme Z-Link Instruments Marché Artisanal De Saint-Leu Marché Artisanal De Saint-Leu JEMA 2023 Bijouterie Tamaya Marché Artisanal De Saint-Leu Marché Artisanal De Saint-Leu JEMA 2023 Marché Artisanal De Saint-Leu Marché Artisanal De Saint-Leu Marché Artisanal De Saint-Leu JEMA 2023 Marché Artisanal De Saint-Leu Marché Artisanal De Saint-Leu Marché Artisanal De Saint-Leu Marché Artisanal De Saint-Leu

Visite du président de la CMAC’est en compagnie de l’élue Marie Claire Vion, conseillère municipale déléguée au développement économique et au tourisme que le président de la Chambre des métiers, Bernardo Picardo a visité notre marché artisanal hier.Durant toute la semaine, les JEMA invitent le grand public à aller à la rencontre des professionnels des métiers d’arts. C’est aussi une excellente occasion pour les artisans de se faire connaître auprès des représentants du secteur et de discuter avec eux de leurs préoccupations et de leur expérience au sein du marché artisanal.Une réponse à cette problématique a déjà été apportée et continue d’évoluer. Notamment avec le Label Artisanat made in Réunion (AR) qui permet d’authentifier la production locale et permet la participation à des points de vente ou à des opérations de communication. L’objectif est d’apporter un nouveau regard sur la qualité des produits auprès du public local mais également des touristes.Certains créateurs bénéficient également de l’appui d’une couveuse pour développer leur activité, le temps pour eux d’obtenir leur qualification d’artisan d’art et de monter leur propre structure. Le président de la CMA a d’ailleurs profité de ces échanges pour faire le point sur certains dossiers en cours.Le marché artisanal regorge de beaux ateliers comme celui de Z-LIK Fabrication, dans lequel, le passionné Jean-Luc Robert, fabrique ses instruments de musique traditionnels. LE TABOU présente ses créations rares et uniques à partir d’écailles de tortues, provenant du stock définitif restant de Kelonia. L’atelier OPALME propose de magnifiques suspensions, miroirs, paniers et autres créations à partir de fibres de coco. Dans un ton plus humoristique, on trouve la boutique LES MECENOUS , où Fabrice crée des tableaux portraits avec des personnages en plâtres, peints à la main. L’ÎLET GOURMET , au fond du marché, on peut goûter des miels de grande qualité et admirer avec une fierté réunionnaise les nombreuses récompenses de Bernard Savreux ( multi-médaillé d’or pour ses miels et ses confitures dont l’or au concours général agricole 2022). L’épicerie fine propose également des produits d’autres producteurs péi, labellisés.« Sublimer le quotidien » est le thème de cette 17ᵉ édition des JEMA. Un thème pour illustrer l’importance des métiers d’art. Ils occupent une place importante dans notre culture et contribuent à l’enrichissement de notre patrimoine. Ce thème met aussi en avant leur capacité à sublimer le quotidien au travers des arts décoratifs mais également d’actes de consommation durable. La Réunion, en tant que territoire insulaire, est particulièrement sensible à la question de la durabilité et de la préservation de l’environnement.Les artisans locaux ont donc naturellement orienté leur travail vers des matériaux naturels et recyclés, créant ainsi de nouvelles œuvres uniques et originales.La Bijouterie TAMAYA illustre cette innovation. Son gérant explique :“Dans la recherche perpétuelle d’innovation et de créativité, il nous est apparu important de réfléchir à une manière plus responsable de créer tout en suivant les avancées technologiques. L’utilisation de technologies telles que la pyrolyse et la modélisation 3D permettent de réduire les déchets et de créer des produits plus précis et plus durables. Un avantage, et non des moindres, cela permet également de créer plus rapidement et en plus grosse quantité à partir d’un modèle unique fait main.”Au cours des rencontres sur les marchés et expositions, la bijouterie à eu l’idée de représenter, petit à petit, d’autres créateurs ayant les mêmes valeurs, comme Tipô Chouchou & Lafécafé (bijoux à partir de la peau de chouchou).Dans le même esprit, le local de l’ ÎLET CRÉATEUR expose plus d’une quinzaine d’artisans issus des métiers d’art : Valérie Heinis , pour la marqueterie (ébénisterie d’art), Kouleur Lokal pour ses sacs cabas ou de plage en tissus bio et écoprint aux plantes de notre île, bijoux, portes-clé ou suspension en coco et verre poli de Ti’fille création POLUPLU et ses créations à partir de récupérations plastiques, et bien d’autres créateurs tout aussi ingénieux encore…La découverte et la mise en valeur des métiers d’arts sont au centre des Journées Européennes des Métiers d’Art, un rendez-vous encore trop peu connu du public.Le marché artisanal de Saint Leu est ouvert en continu du mardi au samedi, de 9h à 18h. N’hésitez pas à visiter les ateliers et échanger avec les créateurs et artisans, qui proposent des ateliers à la demande ou de façon ponctuelle. Un véritable paradis à cadeaux ! Et en achetant local, vous soutenez non seulement les artisans et l’économie locale, mais vous offrez également un cadeau qui a une histoire et une signification profonde…