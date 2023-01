A la Une . Journée trajectoire sécurité : "22 fois plus de risques de décéder sur la route en deux-roues qu'en voiture"

Avec 166 motards décédés sur les routes de La Réunion en 2022, la vulnérabilité des deux-roues n'est plus à démontrer. À ce titre, la gendarmerie de La Réunion a mis en place des journées de "trajectoire sécurité" au profit des pilotes de deux-roues motorisées. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 30 Janvier 2023 à 11:31

Ce dimanche 29 janvier, la compagnie de gendarmerie de Saint-Paul a organisé la première des 16 journées de "trajectoire sécurité" de cette année 2023. Les pilotes de deux-roues ont ainsi pu s'exercer avec les instructeurs motards de la Gendarmerie à des parcours d’obstacles et un atelier de freinage d'urgence.



Comme l'indique Parvine Lacombe, directrice de cabinet du préfet de La Réunion : "Les pilotes de deux-roues ont 22 fois plus de risques de décéder sur la route qu'en voiture. À La Réunion, nous avons beaucoup de routes à virages dangereuses. Cette année, nous allons organiser encore plus de "journées trajectoire"". Mises en place depuis des années, ces journées "visent à enseigner ou ré-enseigner la meilleure trajectoire pour anticiper et diminuer le risque d'accident".



À noter que depuis 2020, la formation à la "meilleure trajectoire de sécurité dans les virages" est enseignée dans les moto-écoles.







