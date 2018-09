Communiqué Journée sans alcool et marche blanche le samedi 6 octobre

La première Journée sans alcool à l'initiative de la Fédération Régionale d'Addictologie de la Réunion (FRAR) et de l'association Les Maillons de l'espoir se tiendra ce samedi 6 octobre à partir de10 h à Saint-Denis. Au programme, une Marche blanche en reconnaissance de toutes les victimes de l'alcool (patients et leurs familles, victimes de violence, etc).



"La Réunion est la deuxième région la plus durement touchée par la problématique alcool avec des lois d'exception qui favorisent la vente d'alcool fort à très bas prix, une publicité massive en faveur de l'alcool, la non-application de la loi", indique David Mété, le président de la FRAR. "Plus de 80 % des actes de violence surviennent sur fond d'alcoolisation. 30 à 50 % des accidents mortels sont liés à l'alcool".

La fédération souligne que dans la dernière publication de l'ORS, il est estimé que la mortalité réelle liée à l'alcool est de 450 décès annuels ; soit plus de 10 % de la mortalité. "Il s'agit d'une mortalité évitable". "Dans le PRS (nouveau Plan Régional de Santé de l'ARS-OI), nous constatons avec stupeur que l'alcool et les addictions ne sont plus une priorité de santé. Ce n'est pas acceptable. Nous aimerions remobiliser les autorités et la population autour de ce thème afin de sortir du fatalisme d'usage via l'application de mesures simples et cohérentes".

