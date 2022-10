Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Journée sans alcool au Village de la prévention au Jardin de l’État Dans le cadre de la 5e édition de la Journée Sans Alcool (JSA) et de la « Semaine de prévention des conduites addictives et des comportements à risque chez les jeunes », un village de la prévention a été érigé les 7 et 8 octobre 2022 au Jardin de l’État. Fidèle au rendez-vous, le Département a mis une nouvelle fois le site, à disposition de la Fédération régionale d’addictologie de la Réunion (FRAR 974) et de ses partenaires.





Des jeunes élus du CDJ étaient présents sur les Villages pour animer un atelier ludique de composition de « cocktail sans alcool », de manière à prouver que les jeunes peuvent faire la fête sans être sous effet. Une quinzaine de membre du CDJ ont participé aussi à la désormais traditionnelle Marche blanche contre les addictions.



Rappelons qu’à La Réunion, l’alcool est à l’origine du décès de 460 personnes tous les ans. C’est sur notre territoire qu’on enregistre : le plus haut niveau de mortalité liée à l’alcool des plus de 50 ans en France et le taux le plus élevé de passages aux urgences liés à l’alcool. L’île détient aussi le triste record des syndromes d’alcoolisation fœtale (SAF) à l’échelle nationale avec 1,12 cas/1000 habitants. Jean-Marie Virapoullé a insisté sur la nécessité, pour tous les partenaires de travailler ensemble : « Le chemin à parcourir contre ce fléau est encore long, certes. Mais ensemble, nou tiembo, nou larg pa. Nou lé kapab ».

















Cette édition 2022 de la JSA était parrainée par l’artiste Tias qui a composé une chanson dédiée à l’événement.Des jeunes élus du CDJ étaient présents sur les Villages pour animer un atelier ludique de composition de « cocktail sans alcool », de manière à prouver que les jeunes peuvent faire la fête sans être sous effet. Une quinzaine de membre du CDJ ont participé aussi à la désormais traditionnelle Marche blanche contre les addictions.Rappelons qu’à La Réunion, l’alcool est à l’origine du décès de 460 personnes tous les ans. C’est sur notre territoire qu’on enregistre : le plus haut niveau de mortalité liée à l’alcool des plus de 50 ans en France et le taux le plus élevé de passages aux urgences liés à l’alcool. L’île détient aussi le triste record des syndromes d’alcoolisation fœtale (SAF) à l’échelle nationale avec 1,12 cas/1000 habitants. Jean-Marie Virapoullé a insisté sur la nécessité, pour tous les partenaires de travailler ensemble : « Le chemin à parcourir contre ce fléau est encore long, certes. Mais ensemble, nou tiembo, nou larg pa. Nou lé kapab ».





Dans la même rubrique : < > Axel et Léone BARDI ont célébré un demi siècle d’amour La CINOR et EDF s’associent pour une plus grande sobriété énergétique