Journée sans alcool au Jardin de l'État : « Nou lé kapab »

Organisé par la Frar (Fédération régionale d’Addictologie de La Réunion) présidée par le Dr David Mété et les associations et structures qui luttent contre les conduites addictives et les comportements à risque chez les jeunes, cet événement a été notamment marqué par la mise en place d’un village de la prévention réunissant les partenaires et par le défilé jusqu’à la Préfecture où une motion a été déposée.



Avant le départ de la marche à laquelle il a participé, le Vice-président du Département délégué à la prévention Santé, Jean-Marie Virapoullé, a déclaré : « Faire grandir dans un environnement protecteur fait partie des préoccupations majeures de notre collectivité. A travers la politique de santé publique, axe fort de notre action départementale, nous avons la volonté d’agir sans modération pour garantir à nos jeunes leur plein épanouissement intellectuel, physique, émotionnel et social ».



Les dispositifs mis en œuvre par le Département tout au long de l’année dans ses PMI - notamment la lutte contre l’alcoolisation fœtale - et dans les Point info conseil santé du Département ou encore le soutien à la formation des travailleurs sociaux sont cités en exemple, sans oublier la campagne de communication menée auprès des collégiens contre toutes les formes d’addiction, intitulée « Refuse résiste ».



Pleinement engagé dans cette lutte, Jean-Marie Virapoullé déplore : « Pendant que les lobbies de l’alcool se lancent dans les campagnes de communication pour attirer nos jeunes, le Département a décidé avec le Dr Mété, de faire de la publicité contre l’alcool pour inciter les jeunes à une prise de conscience. C’est une campagne à grande échelle qui est faite par les jeunes avec leurs langages et leurs codes, avec le soutien de la collectivité départementale. C’est une action concrète que nous avons mise en place et qui va se poursuivre dans les années à venir. Ce fléau de l’alcoolisme est énorme mais nous devons être combatifs ».



« Nou lé kapab » ont crié les anciens malades, les familles, les bénévoles, les associations ainsi que la nouvelle Miss Réunion 2021 Dana Virin, durant le défilé.



Les addictions commencent dans 90% des cas avant 18 ans



Pour le Dr Mété, « cette journée a permis de prouver qu’il est possible de passer des journées sans alcool, c’est même fortement indiqué pour la santé de pouvoir pendant plusieurs jours, s’abstenir d’en consommer. C’est un appel sociétal d’attirer l’attention de la population sur la problématique : La Réunion est une des premières régions les plus touchées en France avec près de 450 morts par an. On souhaite une évolution de la législation pour davantage protéger la population du risque de l’alcool et notamment les jeunes car les addictions commencent dans 90% des cas avant 18 ans. Nous attendons de la part des élus de faire évoluer la règlementation contre la publicité. Et aussi ne plus voir l’alcool aussi bon marché à La Réunion, où il est malheureusement le moins cher de France".



Après le dépôt de la motion à la Préfecture, retour au Jardin de l’État où la journée était rythmée de fonkèr et de diverses prestations artistiques.