Journée sans alcool: Une première édition sous le signe du succès

L'alcool est responsable de nombreuses catastrophes. Des centaines de personnes succombent encore chaque année dans des accidents de la route. La Réunion serait notamment la deuxième région de France la plus touchée par l'alcoolisme.



L'association Les maillons de l’espoir et la Fédération régionale d’addictologie de la Réunion (FRAR) a organisé pour la première fois à La Réunion ce samedi 6 octobre 2018 "la Journée sans alcool".



Elle a notamment été à l'initiative du docteur David Mété, également président de la Fédération Régionale d’Addictologie.



Pour marquer cette première journée sans alcool à La Réunion, une marche blanche a été organisée ce matin 10 heures près du Jardin de l'Etat, à Saint-Denis, pour toutes ces personnes décédées à cause des effets de l'alcool.



Elle a rassemblé plus de 450 personnes. Un chiffre qui va au-delà des espérances de Jean Claude Fanchin, responsable de l’association Les Maillons de l’espoir.



Par ce biais, une motion a été déposée au Préfet de La Réunion. L'association souhaiterait que l'alcool soit vendu au même prix qu'en métropole, et non moins cher, et que la publicité sur l'alcool soit davantage réglementée.