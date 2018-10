Journée récréative à Ravine Daniel

Les habitants de La Saline ont profité d’une belle journée récréative le samedi 20 octobre à l’ancienne école maternelle de Ravine Daniel.



Organisé par l’association « War Domain » et soutenue par les services de la mairie, l’événement a réuni petits et grands autour d’animations sportives (escrime et boxe) et surtout d’une grande grillade pour le plaisir des papilles.



Des ateliers de confection de crêpes et de gaufres et aussi un stand de maquillage ont fait la joie des marmailles.



Bien sûr, le maire, Joseph Sinimalé et les élus du Conseil Municipal, Annie Pignolet et Jean-Marc Aure, ont eux aussi profité de ce moment festif. Renouer les liens entre les habitants du quartier et encore plus avec ce genre de rencontre intergénérationnelle, voici une initiative qui devrait en appeler d’autres.