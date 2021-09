Au programme :

La journée nationale des aidants, consacrée aux aidants à la Réunion, est célébrée chaque année au mois d’octobre.Cette année, toute l’équipe du GIPSAP Réunion est heureuse de vous accueillir les 4, 5 et 6 octobre au Village CORAIL.De 9h à 19hPass sanitaire et respect des gestes barrièresdes conférences, des stands d'informations, d'écoute et de conseilsdes ateliers thématiquesexposition photos etc.En savoir + : journeenationaledesaidants.re