"Journée morte" aux impôts: La CGTR "Finances publiques" fait le point

Le nombre de grévistes de ce jour s'élève à 150 agents pour la DRFIP 974, soit 21.42 % des personnels.



Quatre sites ont été fermés au public (le CFP ST PIERRE, ST LOUIS, ST PAUL et le CHR Sud) et un barrage filtrant à la Direction Régionale.



La CGTR Finances publiques a rencontré le Directeur entre 10h30 et 11h30 pour exprimer les revendications des personnels.