"Journée morte" aux Finances Publiques

"Partout à la Direction générale des Finances Publiques, des actions se développent sous forme de blocages, débrayages, grèves, distributions de tract, interpellation des directions. Depuis le mois de mars, la DGFiP est en ébullition.



A La Réunion, plus de 95 % des collègues ont déjà débrayé à St Paul et à St Benoit. Partout, nous sommes dans l'action, la lutte pour rappeler à la Direction Générale, au gouvernement que NON leur politique ne passe pas à la DGFiP.



Alors que le rapport CAP 22 est terminé et dans les mains du premier ministre, les annonces sont repoussées à "des dates ultérieures".



Même si rien n'est encore gagné, une chose est sûre : les luttes que nous menons ont déjà un impact important et pèsent dans la réflexion gouvernementale. Nous devons donc être certains que c'est bien en poursuivant dans cette voie que nous pourrons imposer d'autres choix pour la DGFiP, la Fonction Publique et pour l'ensemble des salariés.



Le jeudi 3 mai 2018 sera une journée morte à la DGFiP et à la DRFiP de La Réunion."