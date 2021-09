A la Une . Journée mondiale sans voiture : Êtes-vous prêt à abandonner la vôtre ?

Mercredi 22 septembre est la journée mondiale sans voiture. Le thème de cette année est "en ville, sans ma voiture !" Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 22 Septembre 2021 à 09:30

Voici une journée qu'il est bien plus facile de respecter lorsque l’on se trouve à Saint-Denis qu'à la Chaloupe Saint-Leu. Ce mercredi 22 septembre est la journée mondiale sans voiture. Le thème de cette année est "en ville, sans ma voiture !"



Cette journée existe depuis 1998 suite à la préoccupation des Européens concernant la pollution et la mobilité urbaine. Mais malgré les plaintes des citadins sur la qualité de l’air, les nuisances sonores et les encombrements, le parc automobile et la circulation ne cessent de croître.



En focalisant cette édition sur les déplacements urbains, la volonté est de faire prendre conscience de la nécessité d’agir contre les nuisances générées par la croissance du trafic motorisé. L’objectif n’est pas uniquement de lutter contre la pollution atmosphérique ou le bruit, mais bien d’améliorer la qualité de vie en ville.



Toute la France va donc célébrer cette journée à l’exception de la ville Paris qui l’a organisée le 19 novembre. Probablement parce qu’il est plus facile de le faire accepter aux Parisiens un dimanche.



Mais vous, êtes-vous prêt à abandonner votre voiture ?





