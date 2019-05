A la Une . Journée mondiale sans tabac : La cigarette à l'origine de 560 décès par an à La Réunion Chaque année, le 31 mai, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) marque la Journée mondiale sans tabac. Plusieurs actions de sensibilisation autour de l’impact du tabac sur la santé des poumons sont menées aujourd’hui au CHU et au GHER.

Le tabagisme, est à l’origine de 7 millions de morts par an dans le monde. En France, 78.000 et 560 à La Réunion.



Parmi toutes les pathologies qu’entraîne le tabac, il est un grand pourvoyeur de maladies pulmonaires, thème de la journée mondiale sans tabac cette année.



90 % des décès liés au cancer du poumon chez l’homme, et près de 80 % chez la femme, sont causés par le tabac, car les substances toxiques contenues dans la fumée de cigarette peuvent entraîner la formation de cellules cancéreuses dans les voies respiratoires. Le tabac détériore les poumons ainsi que d’autres organes vitaux de l’organisme mais aussi la santé de votre entourage et celle des enfants.



Le tabagisme c’est aussi :

- Le responsable d’un cancer sur trois

- Un produit qui tue la moitié de ceux qui ont commencé à l’adolescence

- plus de 4000 substances différentes dans la fumée, dont 250 dont nocives pour la santé et plus de 50 des cancérigènes identifiés.



Arrêter de fumer est une mesure de santé efficace pour un malade des poumons. Le sevrage tabagique c’est moins de toux, moins de crachats, moins d’essoufflement et moins de risque de cancer. Les traitements d’aide au sevrage tabagique sont efficaces et remboursés.



L'impact du tabac sur la santé pulmonaire



Cette année, l’Organisation Mondiale de la Santé a choisi d’axer la Journée mondiale sans tabac 2019 sur l'impact du tabac sur la santé pulmonaire des populations. Au CHU et au GHER, il est possible aujourd’hui de tester son niveau de dépendance au tabac et obtenir des informations.



Objectifs de la campagne 2019 :

- Risques posés par le tabagisme et l’exposition à la fumée des autres ; Connaissance des dangers particuliers du tabagisme pour la santé pulmonaire ;

- Ampleur mondiale de la mortalité et de la morbidité dues aux maladies pulmonaires provoquées par le tabac, notamment les maladies respiratoires chroniques et le cancer du poumon ;

- Nouvelles données sur le lien entre le tabagisme et les décès dus à la tuberculose ; Implications du tabagisme passif pour la santé pulmonaire dans tous les groupes d’âge ;

- Importance de la santé pulmonaire pour la santé et le bien-être en général ;

- Importance de la santé pulmonaire pour la santé et le bien-être en général ;

- Actions et mesures faisables que les principaux publics, parmi lesquels le grand public et les gouvernements, peuvent décider pour réduire les risques posés par le tabac à la santé pulmonaire.





