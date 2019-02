Journée mondiale sans Facebook ce jeudi, parviendrez-vous à décrocher ?

Qui parviendra à décrocher 24 heures ? Ne pas scroller son fil d'actualité, consulter ses messages, ses notifications, liker, commenter, taguer... C'est le défi qui est lancé aux abonnés du réseau social Facebook à l'occasion de la journée mondiale sans Facebook.



Instaurée le 28 février, cette journée vise à lutter contre la cyber dépendance et contre l'intrusion des publicités. Mais si elle en est à sa neuvième édition, elle ne remporte pas un franc succès, vu le nombre d'accros au réseau !



Aujourd'hui, la plateforme lancée par Mark Zuckerberg compte 33 millions d'abonnés en France et plus de 2 milliards dans le monde.



Et vous, arriverez-vous à vous en passer ?