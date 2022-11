A la Une .. Journée mondiale du diabète : "Si vous ne faites pas attention, vous pouvez perdre la vue"

Dimanche 13 novembre, le Lions club de Saint-Denis organise une grande journée de prévention au jardin de l’État. Cette édition 2022 mettra notamment l’accent sur l’une des conséquences de la maladie : la santé visuelle. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 8 Novembre 2022 à 09:20

Avec 10% des Réunionnais de plus de 15 ans atteints et 250 décès annuels, le diabète constitue un enjeu de santé publique majeure à La Réunion. Afin de sensibiliser à cette cause, le Lions club de Saint-Denis organise la journée du diabète au Jardin de l’État le dimanche 13 novembre. Le Lions club de L’Étang-Salé organise simultanément un évènement dans le sud.



Pour l’occasion, l’essentiel des organismes luttant contre la maladie sera présent de 9h à 16h afin de prévenir des risques liés au diabète. Parmi ces risques, la perte de la vue est souvent méconnue. C’est pourquoi une large partie de l’évènement sera consacré à cette problématique.



"Si vous ne faites pas attention à votre santé, vous pouvez perdre la vue", prévient Jean-Philippe Sevagamy. Non-voyant, ce porteur de projet très actif se veut toutefois optimiste pour ceux qui seraient malheureusement atteints de cécité en raison du diabète : "J’ai mis en avant des non-voyants pour prouver qu’ils peuvent faire des choses. Vous devenez non-voyant un jour à cause du diabète ou autre, mais ne pleurez pas chez vous. Ne broyez pas du noir, sortez de chez vous et faites comme nous !"



Pour l’occasion, "l’atelier du savoir expérientiel" sera présent, composé de 8 personnes qui partageront leurs expériences personnelles acquises du fait de leur handicap. C’est l’occasion pour eux de mettre en avant la pair-aidance, c’est-à-dire l’aide mutuelle que s’apportent des personnes concernées par une problématique commune.



De nombreux ateliers seront mis en place afin de découvrir les possibilités que la technologie offre pour compenser ce handicap. À côté de l’initiation à l’écriture Braille sur les machines Perkins, la présentation des nouvelles technologies sera à l’honneur comme les tensiomètres parlant, la locomotion en canne électronique et les autres possibilités qu’offrent les montres connectées. Enfin, de 13h30 à 14h45, deux non-voyantes viendront chanter avec la chorale Coeur Océan et ses 25 choristes.





