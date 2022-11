A la Une . Journée mondiale du diabète : Les chiffres à La Réunion

Ce lundi est la journée mondiale du diabète, l’occasion de se pencher sur cette maladie chronique qui n’épargne pas La Réunion où près de 10% de la population est atteinte. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 14 Novembre 2022 à 11:06

Si vous n’êtes pas directement concerné par le diabète, vous connaissez certainement quelqu’un qui doit vivre avec cette maladie. Avec 83.400 Réunionnais pris en charge pour leur diabète en 2020, c’est 10% de la population qui est concernée par cette maladie chronique évolutive. Un chiffre qui fait de l’île la région la plus touchée avec deux fois plus de patients pris en charge que la moyenne nationale.

Entre 2015 et 2020, la hausse du nombre de patients concernés a augmenté de 3% par an contre 2% au niveau national. 35 % des plus de 65 ans sont atteints. La moyenne d’âge des patients de 62 ans à La Réunion contre 67 ans au niveau national. Durant leur grossesse, 2 femmes sur 10 vont développer un diabète gestationnel. En 2021, 3.000 femmes enceintes ont dû être hospitalisées pour cette raison. La Réunion comprend également un taux de complications élevé (insuffisance rénale, complications ophtalmologiques, amputations). Cela est dû à un diagnostic tardif, un diabétique sur trois ignore sa maladie, et a un suivi insuffisant. Les facteurs de risques favorisant l’apparition et le développement du diabète sont bien présents au sein de la population, notamment des comportements nutritionnels éloignés des recommandations : - près d’un Réunionnais sur 2 est en surcharge pondérale (45%), et l’obésité concerne 16% de la population de 15 ans et plus - 91% des Réunionnais déclarent manger moins de 5 fruits ou légumes par jour - 76% des Réunionnais déclarent moins de 30 minutes de marche ou de vélo par jour et 14% de la population déclarent n’avoir aucune activité physique. De nombreuses actions sont donc mises en place ce lundi 14 novembre par l’ARS à travers l’île.



